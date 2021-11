https://mundo.sputniknews.com/20211124/bienvenidos-los-feos-los-insolitos-descuentos-y-cargos-de-la-cafeteria-mas-viral-de-logrono-1118599272.html

¡Bienvenidos los feos! Los insólitos descuentos y cargos de la cafetería más viral de Logroño

Han pasado dos meses desde que Alberto Álvarez, propietario de la cafetería Avenida 55 de Logroño, lanzó su última campaña que trataba sobre cobrar un suplemento a cada persona que pidiera tortilla de patata sin cebolla, y desde entonces no ha dejado de salir en los medios de comunicación. "Ayer mismo salimos en un diario de Argentina y hace poco en México… Gracias a eso, aunque no somos un lugar de paso porque Logroño es una ciudad pequeña, sí que hay mucha gente de fuera que viene a conocernos", asegura Álvarez en conversación con Sputnik Mundo.Desde 2018, su madre, él y otras tres personas que son los que conforman el equipo, crean peculiares campañas en las que cobran suplementos u ofrecen descuentos a sus clientes de la manera más peculiar. El primer suplemento que se hizo viral fue el de las técnicas adivinatorias: "Venían abuelas todos los días y nos pedían un café, y nosotros les teníamos que preguntar si lo querían descafeinado, con sacarina, con leche desnatada... le decíamos que si querían que lo adivinara, se lo tendría que cobrar, y de ahí surgió el concepto", dice.El segundo suplemento, y el más reciente, es el del cargo de la tortilla de patatas sin cebolla. Aunque ellos tienen de los dos tipos, pensaron que romperle el esquema mental a la gente y pedirles un cargo por quitar un alimento en lugar de añadirlo, sería divertido. "Como la gente tiene la piel muy fina, en vez de hacerle un descuento, le añadíamos un suplemento a modo de hipérbole", bromea Álvarez, "saltaban por los aires". La cuenta de Twitter de Pizarrín, que la gestiona el propio dueño, subió un tuit con la imagen del ticket donde se aprecia el suplemento y, sin esperarlo, ya tiene casi seis millones de impactos.Como ocurre casi siempre que algo se hace viral, han surgido tanto fans como detractores. "Algunos nos han llamado por teléfono para insultarnos y otros nos han puesto malas reseñas sin haber venido nunca", comenta Álvarez. Sin embargo, ninguno de los suplementos es cierto. "Lo hacemos desde el cariño, con humor y en tono de broma", explica el responsable. "El objetivo es empezar el día con una sonrisa y que te sientas como en tu casa".Descuento por feoNo obstante, no todo son cargos. También hay descuentos, como el del Día del Feo que él mismo instauró el primer viernes de abril. "La última vez que lo hice, que fue antes de la pandemia, vinieron 400 personas", confiesa, "cada vez que venía alguien, le preguntábamos si se consideraba feo, y si respondía que sí, le hacíamos el descuento de 10 céntimos. Luego sorteábamos vinos y tortillas", detalla. La idea surgió tras observar tantas caras guapas en Instagram. "Si todo el mundo es guapo... ¿Entonces los feos dónde van?", se preguntó Álvarez. "A partir de ahí decidimos ser integradores y crear un sitio para los feos: nuestra cafetería".Álvarez lleva ocho años realizando este tipo de campañas. Cuando apenas había uso de redes sociales, él hacía las bromas desde su pizarra. Eso sí, todas las iniciativas que hace para la cafetería intenta aprovecharlas para que tengan un fin social. Por ello, trabaja con la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER) y les ayuda a crear ideas para dar a conocer este tipo de enfermedades, como la que sufre su mujer. Recientemente creó el Premio Corazones Verdes al último clasificado de las carreras con el fin de otorgarle una mayor visibilidad. Sus peculiares iniciativas son conocidas ya en medio mundo. México, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y hasta Rusia se han hecho eco de sus campañas. A sus 39 años no solo es el responsable del establecimiento, también estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de La Rioja, donde próximamente dará una charla sobre el humor viral de internet en el negocio. Tan solo le queda solo una asignatura para aprobar, pero con el nacimiento de su hijo en plena pandemia, no ha podido dar abasto. Ahora está centrado en terminar la carrera y hacer crecer su cafetería. "Ya tengo ideas para más adelante pero mi mujer me ha dicho que ya vale, que estoy todo el día con el móvil", comenta entre risas.

