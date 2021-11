https://mundo.sputniknews.com/20211124/bachelet-viajara-a-chile-antes-de-la-eleccion-y-se-especula-un-posible-apoyo-a-boric-1118618086.html

Bachelet viajará a Chile antes de la elección y se especula un posible apoyo a Boric

Bachelet viajará a Chile antes de la elección y se especula un posible apoyo a Boric

SANTIAGO (Sputnik) — La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet...

El partido explicó que la razón principal del viaje de Bachelet, quien reside en Suiza por su trabajo en el organismo, sería visitar a su familia, pero sus cercanos especulan que la exmandataria estaría buscando una manera de transmitir un mensaje de respaldo al candidato del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.Sin embargo, este mensaje no podría realizarse de manera explícita debido a que contravendría su rol en la Organización de las Naciones Unidas, exponiéndose a críticas si lo hace.Tras conocerse la noticia, Boric dijo en conferencia de prensa que siente un profundo respeto al rol que tiene la expresidenta y agregó que por lo tanto, no le corresponde pronunciarse ni decirle lo que "ella tiene que hacer o no, ella tiene sus convicciones y actuará en consecuencia".El Gobierno de Chile también se pronunció al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo al medio La Tercera que esperan que Bachelet se abstenga de pronunciarse sobre política interna."Esperamos que ella se enmarque dentro de lo que es su cargo y las acciones que ella pueda determinar, ella está sujeta a protocolos por el cargo y tal como lo hacemos los ministros, me parece que todo debiese ser en ese rumbo", aseguró.En las elecciones presidenciales del domingo pasado, Kast consiguió el primer lugar con un 27,9% de los votos, clasificando para competir en la elección de segunda vuelta del 19 de diciembre contra el candidato del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien logró la segunda mayoría con 25,8%.

