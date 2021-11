https://mundo.sputniknews.com/20211124/asi-es-como-morena-el-partido-de-amlo-elegira-a-su-candidato-en-2024-1118615797.html

Así es como Morena, el partido de AMLO, elegirá a su candidato en 2024

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó cómo será el proceso para la selección de su candidato... 24.11.2021, Sputnik Mundo

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Delgado explicó que su candidato será elegido a través de la Comisión de Elecciones del partido, tras considerar las propuestas del Consejo Nacional. Aunado a ello, la propia Comisión realizará una encuesta de reconocimiento de todos los participantes, con el fin de elegir quiénes serán las figuras que compitan en la encuesta final para elegir al candidato, luego de que demuestren estar mejor posicionados entre los militantes del partido. "Tiene que haber solidaridad, generosidad entre todas y todos, porque en Morena no se lucha por cargos. Estamos en medio de un proyecto de transformación nacional histórico para México. Entonces no hay ningún interés particular que pueda ponerse por encima de este gran interés general", declaró Mario Delgado. En el material no se precisa cuándo se conocerán las propuestas del Consejo Nacional ni cuándo se realizará la encuesta. La declaración de Mario Delgado se da el mismo día que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su posicionamiento en favor de que el método de elección del candidato sean las encuestas, pues considera que evitan conflictos. "No hay dedazo, no hay intereses de grupos que impongan a los candidatos. No es la oligarquía. Entonces esto es lo que yo recomiendo, pero no sólo para Morena, sino para todos los partidos", insistió el mandatario en su conferencia matutina.Entre los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para competir por la presidencia en 2024 figuran el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y el senador Ricardo Monreal.En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha hecho explícita su intención de ser la candidata presidencial de Morena, sin embargo ha realizado actividades en la república y en medios internacionales que algunos consideran como actos anticipados de promoción de su figura política.

