Votantes de Vox y menores de 45 años: así son los no vacunados de España

La última encuesta del CIS perfila a los cuatro millones de españoles que han decidido no vacunarse. Según las respuestas dadas, los votantes de ideologías de...

España se ha convertido en uno de los alumnos aventajados de Europa en lo que a vacunación se refiere. El 79,1% de la población total ha recibido la pauta completa, mientras que el 80,6% tiene al menos una dosis inoculada, según datos del Ministerio de Sanidad. Una cifra mayor si nos referimos a la población diana. Entonces, el porcentaje se eleva hasta el 89,1% en dos dosis y al 90,8% en una.Sin embargo, todavía quedan personas que deberían haber recibido la vacuna y no lo han hecho. Según Sanidad, se trata de cuatro millones de personas, en su mayoría con una edad comprendida entre los 20 y 49 años, franja edad con una cobertura vacunal menor. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una encuesta para conocer mejor a este grupo.Los resultados desvelan un perfil diverso, según lo contestado por los encuestados. En cuestión de sexo, hay un mayor porcentaje de hombres no vacunados, pero la diferencia con las mujeres es mínima. Tampoco existen grandes diferencias por tamaño del municipio de residencia. Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas con un mayor número de personas sin vacunar. A su vez, son las más pobladas.No obstante, la encuesta sí que revela una serie de baremos en los que se observa un mayor número de no vacunados. Uno de ellos, como indicaba el Ministerio de Sanidad, es la edad. Las franjas de 25 a 34 años y de 35 a 44 años son en las que se observa un mayor porcentaje de personas sin inocular. La cifra desciende en los grupos de mayor edad, mucho más vulnerables a los efectos de la enfermedad.Otra en la que se anota una diferencia sustancial es en la ideología. El porcentaje es mucho mayor en los votantes de derechas que en los de izquierdas. Es más, el 10,5% de los encuestados que apoyó a Vox en las elecciones generales de 2019 no ha recibido ninguna dosis. Tan solo un 4% de los ciudadanos que metieron en la urna una papeleta de PP y Unidas Podemos no están vacunados. Menor es la proporción en PSOE y Ciudadanos. Unos resultados que podrían relacionarse con la posición ambigua de la formación verde respecto a la vacuna.El barómetro valoró la relación entre vacunación y el tipo de fe que profesaban los encuestados. Uno de cada cinco creyentes de una religión distinta a la católica optó por no vacunarse contra el coronavirus. Este grupo demográfico es el que tiene un mayor número de personas sin inmunizar. Este correspondería a priori a personas migrantes, cuya acceso a la Sanidad Pública puede verse condicionado por su residencia en España.Por otro lado, el estudio desmonta que las personas sin estudios se vacunan menos. Precisamente, el mayor porcentaje de no vacunados corresponde a aquellos que han cursado Formación Profesional. Además, por profesiones, las diferencias son mínimas. Sí que se acrecientan las diferencias por clases sociales, aunque no en exceso. Por norma general, las clases más bajas tienen un menor porcentaje de inmunidad frente a las altas. También podría estar unido a su acceso al sistema sanitario estatal.En cuanto a los motivos para no vacunarse, un 28,3% señala que "no se fía de las vacunas". Le sigue con un 17,1% "el miedo a que tengan riesgos para la salud o efectos secundarios". La creencia de su nula efectividad se sitúa en el 10,1% y el negacionismo se estanca en un 1,9%.

