Supersaurus: el dinosaurio quizás más largo de la historia

Al igual que otros dinosaurios extremadamente largos, el Supersaurus tenía el cuello largo y una cola en forma de látigo extremadamente larga. El Supersaurus había sido visto como uno de los dinosaurios más largos, pero la investigación, presentada en la conferencia Society of Vertebrate Paleontology, muestra ahora que "este es el dinosaurio más largo", a pesar de que sus gran cantidad de huesos hizo inicialmente difícil determinarlo, dijo Brian Curtice, un paleontólogo del Museo de Historia Natural de Arizona, a Live Science.Cuando el Supersaurus vivía hace unos 150 millones de años, durante el período Jurásico, superaba los 39 metros y posiblemente llegó a los 42 metros desde la nariz hasta la cola, según la nueva investigación. Habría sido más largo que el Diplodocus, que podía alcanzar una longitud de 33 metros.El nuevo hallazgo se ha estado cociendo desde hace 50 años. El primer espécimen de Supersaurus se descubrió en 1972 en un rico lecho óseo, definido como una "ensalada de huesos", según Curtice. De ahí que inicialmente no se supiese a qué dinosaurio pertenecían los restos.¿Pero cuánto mide?Las estimaciones anteriores lo situaban en el escalón superior de los dinosaurios largos. En 2008 se pensaba que medía entre 33 y 34 metros, pero se basaban en datos incompletos, dijo Curtice.Cuando se excavó la cantera de dinosaurios de Dry Mesa, los investigadores retiraron grandes bloques de rocas y fósiles y los envolvieron en fundas de yeso. A lo largo de los años, Curtice ha escudriñado algunos de los huesos que no se llegaron a estudiar y ha identificado cinco nuevas vértebras del cuello, una de la espalda y dos de la cola. Y es que antes había atribuido erróneamente algunas de estas vértebras de la cola a un dinosaurio diferente, hasta que otras investigaciones le dieron la pista de que la cola del Supersaurus parecía una mezcla de las colas de los Apatosaurus y Barosaurus.Las conclusiones extraídas de la nueva investigación "parecen razonables", dijo a Live Science Matt Lamanna, paleontólogo de vertebrados del Museo Carnegie de Historia Natural de Pittsburgh.

