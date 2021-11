https://mundo.sputniknews.com/20211123/senadora-lilly-tellez-llama-a-dejar-de-pagar-impuestos-ante-blindaje-de-obras-de-la-4t-1118562486.html

Senadora Lilly Téllez llama a dejar de pagar impuestos ante 'blindaje' de obras de la 4T

Senadora Lilly Téllez llama a dejar de pagar impuestos ante 'blindaje' de obras de la 4T

23.11.2021

"Los parásitos de la 4T, cada vez más adictos al dinero público, no quieren informar a los ciudadanos: en qué lo gastan, cómo lo asignan, a quién contratan, a quién benefician, a quién perjudican, qué daños provocan", reprochó la legisladora."La 4T viola la ley, así no deberíamos pagar impuestos. Los ciudadanos necesitamos defendernos de los abusos del gobierno, esa podría ser una forma de resistencia civil: un día sin pagar impuestos", consideró la parlamentaria por el Partido Acción Nacional (PAN).El acuerdo, emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre, busca blindar obras prioritarias de la administración federal, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, de litigios en su contra para echarlos atrás, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador."Tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras, esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas", defendió el mandatario en la conferencia matutina de este martes 23 de noviembre.Además, Téllez informó que propondrá a la bancada del PAN en el senado que presenten una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo."(La medida) pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos, y les urge un abogado porque les vamos a ganar", aseguró la senadora.

