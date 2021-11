https://mundo.sputniknews.com/20211123/ricardo-monreal-tacha-de-campana-anticipada-entrevista-de-claudia-sheinbaum-con-el-pais--1118552495.html

Ricardo Monreal tacha de campaña anticipada entrevista de Claudia Sheinbaum con El País

Ricardo Monreal tacha de campaña anticipada entrevista de Claudia Sheinbaum con El País

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la prudencia luego de la entrevista a Claudia Sheinbaum que El País publicó el... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T16:38+0000

2021-11-23T16:38+0000

2021-11-23T16:38+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

morena

claudia sheinbaum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1116461457_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_d633cd63b20ca9632338fbc26b61d3bb.jpg

En conferencia de prensa afuera del Senado de la República, Monreal Ávila afirmó que respeta mucho a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero consideró que estas son las consecuencias "de una campaña anticipada"."No me gustaría a mí calificar eso, pero son las consecuencias de una campaña anticipada. Yo respeto mucho a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, como compañera de partido; y, como dijo el presidente ahora, está muy abierto todo, pero hay que tener cuidado, prudencia, sensatez", comentó el legislador morenista.Agregó que no pretende descalificar no a la jefa de Gobierno ni al canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien también ha hecho público su interés por competir por la candidatura presidencial de Morena en 2024."No hay problema. Cada uno asume su responsabilidad y de mi parte no tendré una sola expresión de descalificación para mi compañera Claudia Sheinbaum, ni para Marcelo Ebrard. Son compañeros a los que voy a respetar siempre, independientemente de lo que suceda en los próximos años", declaró el senador.Sobre la entrevista a Sheinbaum Pardo, consideró que está "bien cuidada" y le pareció "una buena entrevista"."Es una mujer que yo respeto mucho. Es una buena gobernante y es una mujer que cuida mucho todos los temas, y me gustó su entrevista. Entonces, creo que en ese sentido tengo respeto por ella", comentó Ricardo Monreal.Respecto a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se posicionó a favor del método de encuestas para elegir el candidato de Morena, Monreal Ávila reiteró que él no está de acuerdo, pero no buscará confrontación con el mandatario ni con Mario Delgado, presidente del partido."Cuando constituimos Morena nuestro principal argumento fue: democracia, democracia y justicia. Y sigue siendo un reclamo. Por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido, porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos", aseveró.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-gira-mediatica-de-claudia-sheinbaum-rumbo-al-2024-que-mensaje-envia-y-a-quien-1118532452.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, andrés manuel lópez obrador, morena, claudia sheinbaum, méxico