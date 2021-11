https://mundo.sputniknews.com/20211123/parlamentarios-nicaraguenses-destacan-importancia-de-nueva-embajada-de-abjasia-en-managua-1118566974.html

Parlamentarios nicaragüenses destacan importancia de nueva embajada de Abjasia en Managua

Parlamentarios nicaragüenses destacan importancia de nueva embajada de Abjasia en Managua

MANAGUA (Sputnik) — La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Maritza Espinales, consideró en diálogo con la Agencia Sputnik estratégico... 23.11.2021, Sputnik Mundo

Espinales, avizora el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones con alcances en el intercambio comercial, educativo y cultural."En los países euroasiáticos tienen ofertas educativas, de formación, tecnificación, son una gama de beneficios recíprocos, ellos también pueden venir acá. La área comercial también es importante", destacó la diputada, que no descarta que el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Nicaragua se enfoque en otros países como Turquía e Irán.El segundo secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, subrayó la importancia de una nueva ruta del comercio para los productores e importadores del país centroamericano, que podría ser concretada con las nuevas autoridades abjasias en Managua.El diputado aliado del FSLN considera que Nicaragua debe aprovechar las oportunidades de posesionar en Abjasia productos de exportación que no son tradicionales en el actual intercambio comercial con otros países."Nicaragua hasta hace unos años no tenía mercados en algunos países de Asía y Europa, y con el desarrollo de las tecnologías y con el ímpetu de la producción que tiene Nicaragua estamos impulsando nuevos mercados y nuevas oportunidades para productos que no se consumen en el mercado norteamericano", puntualizó Navarro.El presidente de Abjasia, Aslán Bzhania, firmó el lunes 22 la orden para establecer la nueva embajada en Managua, de acuerdo a un cable del servicio de prensa del líder del país.El Gobierno de Daniel Ortega reconoció el 3 de septiembre de 2008 la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

