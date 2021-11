https://mundo.sputniknews.com/20211123/objetivo-tenaz-primer-pedido-de-destitucion-presidencial-en-peru-1118573832.html

Objetivo tenaz: primer pedido de destitución presidencial en Perú

La destitución de un presidente es moneda corriente en las relaciones tensas entre Ejecutivo y Legislativo que empezaron en 2016, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo por el partido Peruanos por el Kambio (centroderecha).Con el impulso principal del partido Fuerza Popular (fujimorista, derecha), a Kuczynski le plantearon dos pedidos de destitución para, finalmente, renunciar en 2018 por presión en medio de acusaciones de corrupción que nunca fueron probadas.A su sucesor, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra, el Congreso le planteó otros dos pedidos, siendo el segundo el que lo llevó a renunciar en 2020, de nuevo por presuntos actos de corrupción y bajo la causal constitucional de "incapacidad moral", es decir que el presidente no tiene capacidad moral para desempeñarse en el cargo.Con la asunción en julio pasado de Pedro Castillo, un político de izquierda, diversos analistas y sectores de la ciudadanía advirtieron lo que ya está empezando a suceder: un nuevo ciclo crítico marcado por el propósito de sectores del Congreso de sacar al presidente.¿Pedido inútil?Ahora, ¿el pedido de destitución planteado por la congresista Chirinos reviste peligro para la permanencia de Castillo? Pues, viendo las cifras, parece que no. Aclaremos antes que Chirinos ha anunciado el pedido, no lo ha presentado formalmente a la Mesa Directiva pues para eso se necesitan, según el Reglamento del Congreso, 43 firmas de sendos parlamentarios.Luego del anunció de Chirinos, las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular (todas derechistas) anunciaron su total respaldo, sumando, entre las tres, 43 votos o firmas, más de las necesarias para presentar el pedido ante la Mesa Directiva.En ese sentido, la presentación del pedido estaría asegurada, pero para admitirla a debate en el pleno se requieren de 52 votos, y para aprobarla (es decir, para sacar al presidente) se requieren 87 votos (dos tercios de un Congreso unicameral de 130 representantes), algo que está lejos de conseguir la iniciativa de Chirinos.Visto en cifras duras, el pedido es prácticamente imposible que prospere, sin contar con la inconsistencia en sus argumentos, pues si bien Chirinos y las demás bancadas derechistas alegan que el presidente no tiene capacidad moral para ejercer, las razones que se alegan sobre esto son disímiles entre los legisladores a favor de la salida de Castillo.En el pedido original de Chirinos se indica que el presidente adolece de capacidad moral pues trabaja de "forma oculta y sin rendir cuentas sobre los intereses que han actuado a su alrededor para la toma de decisiones", en referencia a algunas reuniones que Castillo sostuvo a inicios de su mandato y que no fueron registradas como corresponde.Sin embargo, los otros legisladores han agregado razones extra al pedido y que van desde el anuncio del cierre de minas en el sur del país hasta la supuesta injerencia de Evo Morales en la política local, aun cuando Castillo no se ha reunido ni tenido tratos con el expresidente boliviano desde que es jefe de Estado; todo un escenario caótico que revelaría poca seriedad o poca confianza en la real efectividad del intento de destituir al mandatario.Vías alternasVisto así, ¿por qué se insiste en presentar un pedido cuyo destino parece ser el fracaso? Frente a esta pregunta habría que prestar atención a lo que el domingo pasado dijo Chirinos en entrevista con la televisora local América: "Necesitamos que se logren nuevas elecciones porque no queremos vivir bajo un gobierno comunista".Esto revelaría que el objetivo de la derecha, que si suma aliados está más cerca de lograr mayoría en el Congreso que la izquierda, es anular la elección de Castillo, celebrar nuevas presidenciales, pero manteniendo al mismo Congreso con cambios o interpretaciones de la Constitución que alteren las reglas del juego como ha sucedido antes o se ha intentado antes en el parlamento.Por otro lado, una investigación divulgada la semana pasada por el semanario local Hildebrandt en sus Trece, apuntaría a que la derecha buscaría reducir el número de votos necesarios para aprobar una destitución (87 actualmente) cambiando el Reglamento del Congreso, o suspender el mandato de Castillo aplicando el artículo 114 de la Constitución que habla de suspender al presidente en caso de incapacidad física o mental, pero que los legisladores bien pueden extender esta norma hacia la incapacidad moral con artes poco santas.Por las experiencia de años recientes, se ha visto que la oposición tiene una capacidad virulenta por destituir a presidentes apelando a la subjetiva causal de incapacidad moral, por lo que por más que el pedido actual no prospere, sí podría indicar el camino hacia un objetivo irrenunciable para los enemigos de Castillo.

