Muere un joven tras apuñalarse varias veces en Zaragoza | Vídeo

Muere un joven tras apuñalarse varias veces en Zaragoza | Vídeo

El chico iba desnudo, se ha metido en el agua y cuando la Policía ha intentado calmarlo se ha autolesionado hasta perder la vida. 23.11.2021, Sputnik Mundo

Un joven ha fallecido tras clavarse un cuchillo varias veces en torno a las 11.30 de la mañana en la fuente de la plaza Roma de Zaragoza.Según ha publicado El Heraldo de Aragón iba desnudo, se ha metido en el agua de la fuente y dando gritos, se ha clavado el cuchillo que llevaba en la mano en varias ocasiones. Los agentes de la Policía Nacional lo han sacado del agua y han llamado a una ambulancia que lo ha atendido en el mismo lugar pero no han podido hacer nada por su vida. Advertimos de que las imágenes que han trascendido en redes sociales pueden herir su sensibilidad. Según los testigos que estaban en el lugar de los hechos, el joven estaba muy nervioso pero no habría amenazado a los transeúntes. "Estaba muy alterado, gritando. Llevaba un puñal pequeño. Ha ido corriendo hasta la fuente, gritando sin parar, ha dado una vuelta a la fuente por la calzada, descalzo y desnudo. Levantaba los brazos pero no ha amenazado a nadie. Estaba en su mundo", señalaba una testigo a El Heraldo.Según ha trascendido en algunas imágenes, el joven corría por las calles de Zaragoza al grito de "Allah".

