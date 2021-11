https://mundo.sputniknews.com/20211123/miles-de-bolivianos-marchan-por-el-altiplano-en-defensa-del-gobierno-democratico-de-luis-arce-1118572953.html

Miles de bolivianos marchan por el altiplano en defensa del Gobierno democrático de Luis Arce

Miles de bolivianos marchan por el altiplano en defensa del Gobierno democrático de Luis Arce

La Marcha por la Patria, convocada por el expresidente Evo Morales, reunió a kilómetros de personas provenientes de todo el país. Van a caminar durante una... 23.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

📝 reportajes

bolivia

evo morales

golpe de estado

movimiento al socialismo (mas)

luis arce

gobierno de bolivia

luis fernando camacho

El Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus organizaciones aliadas convocaron a sus bases para defender al Gobierno democrático de Luis Arce Catacora, seriamente amenazado por los mismos grupos golpistas que avalaron e incentivaron el golpe de Estado de 2019. Desde el amanecer del 23 de noviembre, miles de personas de todo el país se reunieron en Caracollo, a 192 kilómetros de La Paz, adonde la marcha espera llegar el próximo 29 de noviembre.Para cuando salió el sol, este poblado rural rebosaba de visitantes, que se perdían más allá del horizonte. Entre todos formaron una fila ancha de más de dos kilómetros. Las y los marchistas cargaban bultos que cargarán una semana, incluidas gruesas frazadas para pasar las noches gélidas del altiplano. Dormirán la primera noche en Panduro, 24 kilómetros adelante de Caracollo, departamento de Oruro."El pueblo boliviano apostó a resolver sus diferencias en democracia, a través del voto. Y ahora, hermanas y hermanos, quienes han perdido en las urnas quieren ganar de otra manera. Hoy marchamos para decirles que el pueblo boliviano es la democracia. La derecha no vencerá", sostuvo el presidente Arce ante miles de personas que agitaban wiphalas y banderas nacionales."El pueblo boliviano exige respeto a la democracia, ya no quiere que se resuelvan los problemas con violencia", afirmó Arce. Abajo, la población reunida coreaba: "¡Somos mayoría, carajo!", en referencia al 55,1% de votos obtenidos por el MAS un año atrás, cuando fue expulsado del poder el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.Arce resaltó que entre las y los miles de marchistas abundaban trabajadores mineros, campesinos, indígenas, fabriles, petroleros, gremiales, transportistas: "Todos los sectores, porque este es el pueblo. El pueblo no está en comités cívicos. El pueblo no está representado en ninguna oligarquía del país. El pueblo boliviano es el que trabaja".Y sostuvo: "Es el pueblo boliviano que ha aprendido a trabajar desde niño, que sabe ganarse el pan día tras día. Es el que ha demostrado ser el verdadero motor de la economía y de la patria".Sobre la doble vía Oruro-La Paz, inaugurada por Evo Morales (2006-2019) durante su último mandato, los miles de presentes cantaron: "Lucho no está solo, carajo".El presidente les respondió: "Con ustedes aquí no me siento solo, hermanas y hermanos. Aquí está el pueblo". Finalmente, pidió a sus bases mantener la "unidad", la misma que hizo al MAS ganar una seguidilla de elecciones desde 2005, así como recuperar la democracia el año pasado.A la pulseada entre la oposición golpista y el Gobierno de Arce le quedan nuevos capítulos y temporadas. En los últimos días, el gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, advirtió que utilizará al "federalismo" para intentar desgastar al Gobierno de Arce.La figura de "federación", en la mentalidad de Camacho —uno de los principales instigadores del golpe de 2019— conlleva reclamos secesionistas de grupos de poder de Santa Cruz, los cuales hasta 2009 habían amenazado con separarse de Bolivia junto a otros departamentos orientales para formar una nueva república.En referencia al reciente planteamiento de Camacho, dijo el presidente: "Esas oligarquías que nunca ganaron elecciones ahora tienen otro tipo de propuestas. Pero el pueblo ganó las elecciones de 2005, en el estado republicano. Ganamos las elecciones con el Estado Plurinacional (fundado en 2009), ganamos las elecciones con autonomías y ganaremos las elecciones con federalismo".El MAS, con el objetivo de contener el nuevo y previsible intento secesionista, pretende abrazar también la idea de federalismo. Pero planteará una federación enmarcada en la Constitución, no tan repulsiva con Bolivia como la anhelada por los poderes económicos y políticos cruceños.Palabras de EvoEl expresidente Morales actualmente es presidente nacional de MAS. Fue de los primeros en llegar a la concentración, en la cual fue recibido con afecto. Al amanecer estuvo a cargo de encender la wajt'a, una ofrenda para pedir permiso y protección a la Pachamama, la Madre Tierra, en el recorrido que les espera.Morales indicó que la oposición "no quiere el Estado Plurinacional. Quieren volver al Estado colonial. Cuando la derecha gana, es democracia para ellos. Cuando nos hacen un golpe, también es democracia. Y cuando llegan al Gobierno privatizan los recursos naturales. Eso no es democracia: es atentar contra derechos colectivos".Morales vaticinó que la marcha llegará a la capital el próximo lunes 29. Ese día "va a reventar La Paz. Vamos a demostrar nuestra fuerza, vamos a demostrar que todos estamos con el proceso de cambio, a la cabeza de Lucho y David".Las bartolinas contra el racismoFlora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), habló a nombre del Pacto de Unidad, que reúne a las organizaciones sociales más grandes del país."Estamos aquí para repudiar a los racistas y fascistas del Comité Cívico, que intentaron otra vuelta el golpe de Estado. Además, nos dijeron que los cocaleros y las bartolinas no somos dueños de Bolivia", contó Aguilar.Y agregó: "Ellos se creerán dueños, porque no defienden los recursos naturales del pueblo boliviano. Ellos son serviles de norteamérica, de las transnacionales, por eso luego del golpe quisieron entregar nuestra gran reserva de litio".El reclamo de justiciaAdemás de defender la democracia, la Marcha por la Patria exige que la Justicia actúe con celeridad en los casos de 38 asesinatos perpetrados por el gobierno de facto. Mientras marchaba, Juan Carlos Mérida se definió ante Sputnik como "sacabeño de corazón". Él estuvo en la masacre de Sacaba, en Cochabamba, cometida el 15 de noviembre de 2019, luego del derrocamiento de Morales."Hemos recuperado la democracia con más del 50%, pero eso no reconoce una parte de Bolivia, una parte que representa a gente de afuera", dijo.Según Mérida, "a ellos no les gusta que nuestro país progrese. En un año de gobierno de facto nos han robado muchísimo dinero. También han saqueado nuestro país y lo han dejado en déficit fiscal. Ahora el presidente Arce lo está subsanando".

bolivia

