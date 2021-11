https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-rosario-la-pensionista-espanola-que-revoluciona-ig-y-es-la-envidia-de-los-youtubers-1118546449.html

'La Rosario', la pensionista española que revoluciona IG y es la envidia de los 'youtubers'

'La Rosario', la pensionista española que revoluciona IG y es la envidia de los 'youtubers'

Rosario Camisón Ripado es una pensionista de 89 años originaria de Extremadura. También es 'influencer' y se ha convertido en una auténtica revolución en redes... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T15:11+0000

2021-11-23T15:11+0000

2021-11-23T15:25+0000

españa

📝 reportajes

internet

redes sociales

extremadura

youtube

influencers

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1118545356_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_fc739ceda6c9269bd505425ca9082aa9.jpg

La primera vez que esta periodista habló con La Rosario, su nieto Gonzalo me pidió que la llamase por la tarde, después de la novela, "que ya sabes, religión"; y en ese momento supe que la charla con la abuela de moda en España iba a ser una de las más entretenidas y emocionantes de mi carrera profesional.Cuando por fin llamé al número fijo que el nieto me había pasado a través de WhatsApp y al otro lado de la línea descolgó la famosa pensionista influencer de Extremadura, corroboré mis sospechas. Rosario Camisón Ripado, jubilada de 89 años y natural de San Vicente de Alcántara (Badajoz, Extremadura), me saludó con alegría y entusiasmo, como hacen las abuelas vividas que saben lo que, a estas alturas, es realmente importante en la vida; y que básicamente no es otra cosa que ser amable y empática con el resto de seres humanos a priori inofensivos.La Rosario es divertida, dicharachera y cariñosa; cualidades que sin duda han sido clave para entender su éxito. Desde que, durante la pandemia comenzó su andadura en las redes sociales, se ha ganado el título de "La abuela de España", o "La abuela de Extremadura", y sus vídeos en su cuenta de Instagram (IG) o YouTube, que graba junto a su nieto Gonzalo, 25 años y licenciado en Comunicación Audiovisual y Marketing, acumulan miles de reproducciones. Los principales medios del país se hacen eco de las ocurrencias y salidas divertidísimas de esta influencer inesperada que cada post que sube desprende una alerta: "se viene viralidad".Gonzalo cuenta a Sputnik cómo arrancó esta aventura de comenzar a grabar vídeos con su abuela de la manera "más natural y sin pretensiones de ningún tipo", explica. "Cuando empezó la pandemia, me fui a Extremadura porque en ese momento no tenía trabajo. Mi abuela y yo vivimos muy cerca y yo era el encargado de llevarle la comida. Un día al mediodía, estábamos en casa aburridos y empecé a grabarla, por pasar el rato. Al día siguiente empezaron a llegarnos todos los comentarios, fue un boom en internet y nos contactó el canal de televisión de Extremadura porque querían conocer a mi abuela".Y La Rosario, claro, emocionada, de que "los de la tele (su tele)" quisiesen entrevistarla; aunque en aquel momento todavía no era muy consciente de lo que estaba pasando y mucho menos de lo que estaba por llegar.Ese primer vídeo que supuso el despegue de La Rosario fue una parodia titulada "21 días de cuarentena", en el que la pensionista imitaba el famoso programa de televisión "21 días" de la periodista Samanta Villar. Y desde entonces, La Rosario no ha parado de crear contenido. Gonzalo, que actualmente vive en Madrid, pero viaja frecuentemente a su pueblo para visitar a su familia, es quien graba, edita los vídeos y escribe los post de IG, pero los temas a tratar los deciden entre los dos.El humor es la base, pero también las reivindicaciones sociales y siempre con Extremadura como telón de fondo y centro de sus demandas. Ya lo dice la descripción de La Rosario en su bio de IG: “Más de Extremadura que un bocadillo de bellota".En sus vídeos más famosos, la pensionista se moja con los temas candentes de actualidad; e igual apoya la huelga de periodistas extremeños que están denunciando sus condiciones laborales precarias, que reclama los derechos de la comunidad LGTBI, o pide (una y otra vez) que llegue un tren digno a Extremadura, algo que los habitantes de esta región, y sobre todo los que como ella viven en pueblos de provincia, llevan años reclamando sin respuesta por parte de las administraciones públicas: "Renfe no nos toca ni con un palo", dice Rosario en uno de sus vídeos sobre este tema."Esto lo ven los Picapiedra y se echan las manos a la cabeza", "Luego nos sorprendemos de la despoblación, de la España vaciada", "Me duele que Extremadura siga siendo la eterna olvidada. Me indigna que nos traten como a ciudadanos de segunda división. Tren digno ya", son otras de sus proclamas por un sistema de transportes ferroviario de calidad.Lo del tren, además, le toca en particular: "Mi nieto está en Madrid y se gasta un dineral en venir a verme porque no hay transporte de calidad", explica Rosario a Sputnik."Si seguimos es por el cariño de la gente", asegura Gonzalo emocionado. "Ver a mi abuela tan contenta es lo mejor, y yo como nieto, imagínate cómo me siento. Aunque vaya a Extremadura solo 48 horas sin dormir un fin de semana, me merece la pena hacerlo solo para que la gente siga recibiendo el cariño de ella y viceversa".Lo del cariño es indudable y no es para menos porque esta señora, la verdad, es pura ternura. Cuando Rosario habla con esta agencia después de su par de horas de sagrada telenovela junto a la mesa camilla y con el brasero bien a tope de calor (sobre el brasero, esta mesa y su uso en casa hay otro post reciente y maravilloso en su perfil de IG), lo primero que cuenta es que esa misma mañana pasaron por allí "seis niños, de entre 10 y 12 años; y me pidieron permiso para hacerse una foto conmigo, para ponerla en… ¿Cómo se llama eso?", pregunta tras una pausa y con voz enérgica al otro lado del teléfono."¿Para subirla a IG?", respondo, indecisa y entusiasmada a la vez con ese desparpajo de primera impresión."¡Eso! ¡El IG ese!", exclama ella encantada con su acento inconfundible; y lo pronuncia como puede o como sabe, y con una alegría propia de la que está disfrutando ante semejante percal de divertimento y amor. Un rato después soltará: "¡Qué soy una yutube!", llena de risa y exclamando la palabra como puede, o como sabe o recuerda, sin importarle en absoluto si lo dice bien o mal, porque la verdad, qué importa eso en este momento. "Me llaman La alcaldesa de la calle, La abuela de España”. Está feliz y contenta."Yo me lo paso muy bien y me gusta mucho. La gente me quiere mucho y me dicen unas cosas mu’ bonitas, mu’ preciosas", continúa. "Me dicen que siga, que soy mu’ valiente, que tengo mucha gracia. Me encanta lo que me dicen". Y vuelve a mencionar a los niños fans de su pueblo que fueron a buscarla: "Me dijeron que me querían mucho y me hice una fotografía con cada uno. Me conocen como La Rosario, la famosa".Dos de los momentos más importantes "de su trayectoria" han llegado recientemente y los explica a este medio el nietísimo, Gonzalo. Uno de ellos ha sido recibir la medalla Exremeñeras 2021, una medalla que otorga la asociación "Extremeñería" de esta comunidad autónoma, y que reconoce la labor social que hacen algunos paisanos por situar a la región en el punto de mira nacional a nivel de derechos, reivindicaciones e igualdad.El otro último momento importante ha sido que la seleccionaran para dar el pregón de La Toñá en el pueblo de Piornal: "La Toñá es una de las fiestas más importantes de Extremadura", explica Gonzalo. "Celebra la llegada del otoño, es un espectáculo de colores con los almendros, y es una celebración que preserva nuestras tradiciones y nuestra cultura. Es algo muy nuestro. Flipamos cuando nos llamaron porque fue emocionante, pero a la vez suponía mucha responsabilidad".La fama de Rosario y sus seguidores en redes no paran de crecer. Tanto que famosos cómicos y medios de comunicación del país la toman como referente y le han dado follow a su perfil. Y ella, sigue haciendo de la naturalidad, la risa y la sencillez sus banderas, y continúa disfrutando con la experiencia como el primer día.Que igual se disfraza de El juego del calamar para celebrar “jaguelin” (Halloween), que canta junto a su nieto la Tusa reguetonera de Karol G para celebrar el Día de la Música, se atreve con la bachata de Ateo, reivindica el uso de la mascarilla con su "¡Acho, póntela!"; o recuerda, haciéndolo ella misma, cómo es el gesto viral para que las víctimas de la violencia machista alerten de que están siendo maltratadas y que su vida corre peligro.Rosario siente que le quedan muchos vídeos por grabar y se encuentra en plena forma: "Tengo gracias a Dios la cabeza mu’ buena, y la vista también mu’ bien. Solo tengo a veces un dolor en las caderas que me coge ahí atrás, pero estoy mu’bien y yo me las arreglo".Por su parte, uno de los recuerdos más bonitos de Gonzalo con su abuela fue "el primer directo que hicimos para una televisión nacional", cuenta. "Yo estaba muerto de miedo y de nervios y ella me agarró la pierna para que dejara de temblar y me dijo: 'Venga, que ya me están presentando'. Ella fue la que me dio tranquilidad y ese momento no se me ha olvidado nunca".Lo más bonito de este tándem: el trabajo en equipo, las barreras franqueables, el amor genuino e incondicional de ida y vuelta, la certeza de que hacer lo correcto siempre es la mejor opción. Y de La Rosario y su discurso y sus vídeos inolvidables queda contenido para rato. Eso seguro.

https://mundo.sputniknews.com/20200604/minas-de-litio-en-extremadura-enclave-de-atraccion-para-los-fabricantes-de-baterias-1091648663.html

extremadura

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Esther Yáñez Illescas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Esther Yáñez Illescas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Esther Yáñez Illescas https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

📝 reportajes, internet, redes sociales, extremadura, youtube, influencers, 👤 gente