La región de Las Marcas autoriza la primera eutanasia en Italia

La región de Las Marcas autoriza la primera eutanasia en Italia

ROMA (Sputnik) — El Comité ético de la Empresa Sanitaria Local de la región italiana de Las Marcas dio su aval al suicidio asistido de un paciente de 43 años... 23.11.2021

"El Comité considera que la historia del sujeto y sus declaraciones son coherentes con la manifestación de un sufrimiento físico y psicológico que subjetivamente puede considerarse intolerable", destaca el comunicado del Comité, publicado por el diario Corriere della Sera.Según precisa la Asociación Luca Coscioni, que defiende el derecho a la eutanasia, después del accidente el paciente Mario (nombre inventado) sufre de una patología irreversible y se mantiene en vida gracias a tratamientos de soporte vital.Mario "es plenamente capaz de tomar decisiones libres y conscientes, y no es su intención utilizar otros tratamientos de salud para calmar el dolor", destaca la asociación que lo ayudó a obtener la autorización.Tras leer el dictamen del comité, Mario declaró: "Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión que se acumuló en estos años".La asociación recurrió al fallo de la Corte Constitucional que en septiembre de 2019 admitió la posibilidad de efectuar el suicidio asistido en el suelo italiano.Sin embargo, desde entonces en Italia no se ha registrado ningún caso de eutanasia.

