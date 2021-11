https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-presidenta-de-camara-de-representantes-de-colombia-niega-haber-plagiado-tesis-de-maestria-1118561739.html

La presidenta de Cámara de Representantes de Colombia niega haber plagiado tesis de maestría

BOGOTÁ (Sputnik) — La presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, Jennifer Arias, se vio envuelta en una polémica esta semana luego de que la...

"Soy inocente y no he cometido plagio alguno", afirmó en su cuenta de Twitter, tras los dichos de la universidad.La legisladora oficialista del departamento del Meta (centro) aseguró que la universidad no le preguntó su versión sobre el hecho y que, además, no contaba con el documento original de tesis.La víspera, esta universidad privada de Bogotá aseveró en un comunicado que, tras someter el texto a una "herramienta informática para la detección de plagio", encontró "un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes".Varios de sus colegas han pedido su renuncia.

