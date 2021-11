https://mundo.sputniknews.com/20211123/israel-recuerda-que-no-esta-obligado-al-acuerdo-con-iran-si-eeuu-regresa-al-pacto-nuclear-1118558828.html

Israel recuerda que no está obligado al acuerdo con Irán si EEUU regresa al pacto nuclear

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Naftali Bennett, recordó que Israel continuará manteniendo su libertad para actuar contra Irán incluso si EEUU... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T18:04+0000

2021-11-23T18:04+0000

2021-11-23T18:04+0000

internacional

israel

irán

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1117961386_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb04627e783c59f8e6187a42ff314854.jpg

"Esperamos que el mundo no parpadee, pero incluso si lo hacen, nosotros no parpadearemos", sentenció Bennett.En pocos días EEUU e Irán regresarán a las negociaciones indirectas en Viena, en las que se espera que EEUU levante las sanciones e imponga limitaciones al enriquecimiento de uranio de la República islámica."Incluso si hay un regreso a un acuerdo con Irán, Israel no es parte de él, no está obligado por él. No repetiremos los errores de la última vez", declaró Bennett.Finalmente desestimó la idea de que las sanciones son esenciales para mantener a raya a Irán. "Las sanciones son efectivas en algún nivel, pero no son efectivas para resolver este problema. Lo que sí es efectivo es fortalecer a nuestros aliados y trabajar para mejorar la capacidad del Estado y la capacidad de defensa", puntualizó.

