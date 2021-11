https://mundo.sputniknews.com/20211123/el-voto-colla-y-obrero-entra-por-primera-vez-al-congreso-de-argentina-1118570233.html

El voto colla y obrero entra por primera vez al Congreso de Argentina

El voto colla y obrero entra por primera vez al Congreso de Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — Fue un fogonazo, un resplandor. La clarividencia de que ése era el camino. Era apenas un niño. El interés ya estaba, pero la vocación... 23.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-23T21:57+0000

2021-11-23T21:57+0000

2021-11-23T21:57+0000

américa latina

argentina

congreso de argentina

frente izquierda y de los trabajadores

elecciones generales en argentina (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105746/18/1057461882_0:129:3500:2098_1920x0_80_0_0_d9c0db83c72def99cf70844c10063480.jpg

El 10 de diciembre entrará al Congreso de Argentina el primer diputado que se reconoce indígena y trabajador obrero. Uno de cada cuatro electores de la provincia de Jujuy (norte) respaldó en los comicios legislativos del 14 de noviembre a Alejandro Vilca, que contribuyó así a la mejor elección del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) en sus 20 años de historia.En esta gesta del FIT, que obtuvo más de 600.000 sufragios en todo el territorio y se consagró como la tercera fuerza más votada a nivel nacional, fueron fundamentales los más de 100.000 votos que apoyaron a Vilca en Jujuy.Por apenas 3.000 votos de diferencia, el referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) a punto estuvo de sobrepasar a la coalición gobernante Frente de Todos como segundo espacio político más votado en este distrito.Desde abajoVilca será uno de los cuatro diputados que marcarán la presencia del FIT en la Cámara de Diputados. Este recolector de residuos, de 45 años, menciona su procedencia humilde al rastrear su afección por la política. Su madre era trabajadora de limpieza, primero en casas pudientes, después en un sanatorio. Sacó adelante cinco hijos, siendo Alejandro el menor.Durante la adolescencia, durante la disruptiva década de los 90, Vilca presenció una Jujuy inviable que pagaba los salarios en bonos mientras lidiaba con las rebeliones que se producían en el interior. "Las grandes movilizaciones me impactaron mucho", evoca. "Pude ver cómo las marchas y la unidad del pueblo trabajador podía cambiar gobernadores y planes de Gobierno".Fue en la universidad donde se interiorizó de las ideas socialistas y anticapitalistas que proponía el PTS, un partido de vocación trotskista. Tras estudiar unos años en la provincia vecina de San Juan (noroeste), volvió a Jujuy para fundar el partido del que hoy es dirigente nacional.No le fue muy bien en su primera incursión electoral, allá por 2011, pero seis años después consiguió ser diputado provincial. Hoy vive de manera austera en el Alto Comedero, uno de los barrios más humildes de San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Su vida es la Legislatura, la construcción del partido, el apoyo a sus compañeros de trabajo. Tiene dos hijos. Al menor lo llamó León, en honor a Trotsky.Con esta premisa, el objetivo es que las bancas del FIT en el Congreso "sean un punto de apoyo para potenciar la lucha y defender los derechos del pueblo trabajador para cambiar esta sociedad y poner la riquezas, tecnología y ciencia en favor de mejorar la vida de la gente".Vilca se asume colla, una ascendencia indígena originaria de los valles altos del noroeste argentino, en una provincia donde el 80% de sus habitantes también lo es. "No soy militante del indigenismo, pero reivindico los más de 500 años contra el colonialismo y saqueo que hoy en día realizan las multinacionales", ratifica.Su llegada al parlamento será inédita, asegura. "No conozco diputados que se definan como parte de algún pueblo originario. Nosotros sí lo reivindicamos porque es parte de nuestra pelea", sostiene. "En el intento de forjar la unidad de todo el pueblo explotado están incluidas las comunidades indígenas, masacradas como fueron durante cientos de años. Es una reivindicación histórica que vamos a llevar al Congreso".Vilca tiene por delante un reto personal. "Va a ser un desafío demostrar que un trabajador también puede estar a la altura de los debates de la política nacional", admite. Su presencia en la Cámara de Diputados permitirá visibilizar a la clase obrera del interior del país "que muchas veces es silenciada y cuyas condiciones de trabajo no se conocen".El contexto será difícil. En los dos años que le quedan de mandato al Gobierno de Alberto Fernández, el FIT espera un ajuste económico que se plasmará en una reforma laboral y en un acuerdo de recortes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para posponer la devolución del préstamo de 44.000 millones que adeuda la nación sudamericana.Cuatro años tendrá Vilca, en ese escenario, para hacerse oír.

https://mundo.sputniknews.com/20211115/tensa-calma-las-elecciones-legislativas-dejan-un-sabor-agridulce-en-argentina-1118235416.html

https://mundo.sputniknews.com/20211115/argentina-la-derrota-oficialista-en-las-legislativas-abre-un-panorama-incierto-1118267752.html

https://mundo.sputniknews.com/20211115/el-poder-se-reparte-en-la-argentina-poselecciones-1118263501.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

argentina, congreso de argentina, frente izquierda y de los trabajadores, elecciones generales en argentina (2021)