EEUU vuelve a demostrar lo débil que está: más sanciones contra el Nord Stream 2

EEUU vuelve a demostrar lo débil que está: más sanciones contra el Nord Stream 2

EEUU decreta más sanciones contra el Nord Stream 2. Rusia lanza nueva advertencia contra EEUU, la OTAN y Ucrania. Joe Biden le miente en la cara a Xi Jinping... 23.11.2021, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

eeuu

xi jinping

venezuela

sanciones

joe biden

elecciones

nord stream 2

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1118559421_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_f0e30ffef6a7552ab8208837a8417851.png

EEUU vuelve a demostrar lo débil que está: más sanciones contra el Nord Stream 2 EEUU vuelve a demostrar lo débil que está: más sanciones contra el Nord Stream 2

El disco rayado de EEUUEl secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha anunciado más sanciones contra el Nord Stream 2. "El Departamento de Estado presentó un informe al Congreso de conformidad con la Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa de 2019 [PEESA]. El texto incluye a dos buques y una entidad vinculada a Rusia, Transadria Ltd., involucrados en el gasoducto Nord Stream 2. Transadria Ltd. será sancionada en virtud de PEESA, y su buque, el Marlin, será identificado como propiedad bloqueada", dice el comunicado.Añade que pese a que EEUU sigue oponiéndose al Nord Stream 2, trabaja con Alemania y otros aliados y socios "para reducir los riesgos que plantea el gasoducto para Ucrania y los países de primera línea de la OTAN y la UE, y para hacer frente a las actividades perjudiciales de Rusia".La interrogante ES: ¿ha pedido alguien en Europa ayuda de EEUU para proteger su seguridad energética? Moscú ha reaccionado a estas nuevas medidas. Así, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov sentenció que son ilegales e incorrectas "sobre todo en medio de los intentos de desarrollar el diálogo perdido" entre Moscú y Washington.Mientras, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, las calificó como "un ejemplo flagrante" de restricciones por parte de países occidentales, en tanto que el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, las calificó como inaceptables, al indicar que Rusia considera a todos los intentos de afectar las exportaciones rusas de petróleo y gas a Europa una "competencia desleal, que socava los principios de un mercado libre".En opinión del economista ruso Andréi Kolgánov, las sanciones contra el Nord Stream 2 no serán capaces de frenar la puesta en marcha del gasoducto. "Las acciones de esta naturaleza de EEUU son exclusivamente de carácter simbólico", apuntó el experto, quien señaló que el tendido de la tubería ya está finalizado por completo y el proyecto se encuentra en la fase de certificación y pruebas del equipamiento.Biden le miente en la cara a Xi JinpingLas palabras pronunciadas por el presidente norteamericano durante su reciente cumbre con el líder chino acabaron siendo un nuevo fake. Y es Biden que mintió en la parte en la que afirmó que Washington no quiere que sus tensiones con Pekín se conviertan "en un conflicto", al tiempo que abogó por unas relaciones "claras y honestas" entre las partes, así como por "trabajar juntos".Una línea en la que también se pronunció Xi Jinping, quien articuló su deseo por desarrollar relaciones "sanas y estables", insistiendo en que "China y EEUU deben respetarse mutuamente, coexistir en paz, cooperar, gestionar de manera apropiada los asuntos internos y asumir sus responsabilidades internacionales".Es decir, ambos mandatarios exhibieron su coincidencia en este asunto, pero resulta que Biden tiene su manera particular de entender qué significa evitar conflictos y "trabajar juntos". Y es que un destructor de misiles guiados estadounidense acaba de transitar por el estrecho de Taiwán.Una acción que va en contra de todos los pronunciamientos presuntamente pacifistas de Biden en su encuentro virtual con Jinping, dado que se trata de un asunto muy sensible para el gigante asiático, que no deja de acusar a EEUU de socavar la paz y la estabilidad en la región al enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán.De hecho, según la Cancillería china es el tema más sensible en los contactos bilaterales, pero como se puede constatar, EEUU hace los oídos sordos ante el malestar de Pekín. Como si fuera poco, Washington no se limita a maniobras navales en la zona, sino que también vende armas a Taiwán. Así, el pasado mes de agosto el Departamento de Estado norteamericano aprobó la venta de material armamentístico a Taiwán por valor de 750 millones de dólares. Se trata de 40 sistemas de obuses autopropulsados, además de municiones, repuestos y entrenamiento para su uso.Es decir, EEUU está armando una "parte inseparable del territorio chino", tal y como denunció Pekín, acusando a Washington de "injerencia" en sus "asuntos internos". Cabe señalar que, desde 2016, EEUU ha suministrado a Taiwán armamento por valor de más de 16.700 millones de dólares, donde el objetivo, según Washington, es "fortalecer la capacidad de autodefensa" de la isla "contra amenazas actuales y futuras".EEUU avisa y amenaza a VenezuelaEl Gobierno de EEUU descalificó los resultados de las elecciones en Venezuela, al asegurar que "no reflejan la voluntad del pueblo". En este sentido, Washington promete más presión contra el país sudamericano.El canciller venezolano, Félix Plasencia, rechazó estas declaraciones y recordó que los comicios contaron con más de 300 observadores internacionales. Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el analista venezolano Franco Vielma.Líder opositor de España desata un escándaloEl presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, ha generado una fuerte polémica en el país tras asistir a una misa en homenaje al dictador Francisco Franco el pasado 20 de noviembre, al cumplirse 46 años de su muerte.La noticia se conoció a través de las redes sociales cuando un joven llamado Álvaro Labella, escribió en su cuenta de Twitter: "Tengo a Pablo Casado detrás de mí en la misa del 20 de noviembre con la corona de laurel". Poco después, subió una fotografía donde se le veía junto al líder del Partido Popular en la entrada de la iglesia. El usuario acompañó la instantánea con un mensaje: "Con Pablo Casado asistiendo a la misa del Generalísimo".La información causó un revuelo entre muchos españoles, especialmente entre los políticos del ala progresista que criticaron que se le rinda honores a quien es acusado de cometer los peores crímenes de lesa humanidad contra los españoles que se opusieron a su dictadura.Fuentes del Partido Popular aseguraron a los medios que Casado asistió a esa misa por casualidad, porque todos los domingos va a misa y ese fin de semana adelantó su visita a la iglesia por un compromiso que tenía al día siguiente. Señalan además que Casado no sabía que ese día y en ese lugar se le haría una misa al dictador por la paz de su alma. Sin embargo, este argumento no convenció.El analista Julen Bollain tuiteó: "La Fundación Francisco Franco había anunciado 11 misas por el alma de Francisco Franco. En España hay más de 23.000 parroquias. Un 0,05% de probabilidad de acertar. Un porcentaje similar al de personas que aprueban un máster en cuatro meses sin ir a clase", en referencia al escándalo que persigue a Casado por haber obtenido un máster en derecho en apenas cuatro meses y sin acudir al centro de estudios."La gente en Latinoamérica está muy interesada en Rusia"El Centro Ruso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que acaba de cumplir dos años, está registrando un interés extremo por el gigante euroasiático, con una gran demanda por conocer, desde su actualidad, hasta su cultura, pasando por el idioma y ls ofertas educativas en el ámbito universitario, según la directora del Centro, Silvana Yarmoliuk Stróganova.En declaraciones a Sputnik, Yarmoliuk Stróganova señaló que esta situación se debe en gran medida al Mundial de Fútbol de 2018, así como a la vacuna anticovid Sputnik V.En este último contexto, resaltó los esfuerzos del Centro Ruso UBA para la "inserción" del fármaco en la región, siendo Argentina el primer país en el continente en autorizar su uso en la lucha contra el coronavirus.Entre las muestras de la popularidad de Rusia citó también el ejemplo de decenas de funcionarios de diferentes instituciones públicas argentinas que no vacilaron ni un segundo en inscribirse a un curso de idioma ruso preparado por el Centro, entre cuyas actividades se encuentra también la promoción de los vínculos académicos, y hasta comerciales, entre las partes.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

