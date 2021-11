https://mundo.sputniknews.com/20211123/eeuu-envia-fuerzas-especiales-a-yibuti-para-ayudar-a-su-personal-en-etiopia-1118536973.html

EEUU envía fuerzas especiales a Yibuti para ayudar a su personal en Etiopía

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos emplazó grupos de operaciones especiales en Yibuti en caso de que haya que proporcionar asistencia a la Embajada... 23.11.2021, Sputnik Mundo

También tres buques estadounidenses de desembarco anfibio en Oriente Medio ‒USS Essex, USS Portland y USS Pearl Harbor‒ se mantienen en modo de espera para ayudar con las evacuaciones del personal si es necesario, medida que un funcionario del Pentágono con conocimiento del asunto definió como "planificación prudente".Desde el Departamento de Estado aclaran por ahora que no está previsto implicar a militares en evacuaciones a gran escala desde Etiopía.A principios de este mes, el Departamento de Estado de EEUU recomendó a los connacionales no viajar a Etiopía, y si no pueden evitarlo, tomar precauciones como dejar un testamento y muestras de ADN, así como proporcionar algún contacto en caso de que sean tomados como rehenes.El 2 de noviembre, el Gobierno de Etiopía declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional ante el avance de los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigray (FLPT). La medida fue decretada luego de que los combatientes del FLPT, a los que Adis Abeba califica de terroristas, extendieran su control a las ciudades de Dese (Dessie) y Kombolcha, en la región de Amhara.

