Desnuda y al ritmo de 'Pepas': la española Leticia Sabater la lía con su nueva canción | Vídeo

Esta vez no se trata de un villancico, pero como es habitual sobre estas fechas, vuelve a sorprendernos con su nuevo 'hit' navideño: 'Mi vida es mía'. 23.11.2021, Sputnik Mundo

El videoclip comienza con conversaciones de varias personas lanzando rumores sobre la expresentadora. Veinticinco segundos después suena la música y aparece Leticia bailando a cámara lenta desnuda, recurriendo al body painting para mostrarnos su anatomía. No obstante Leticia no utiliza únicamente el body painting. También se la ve vestida con sus estrafalarios outfits a lo largo del videoclip: desde astronauta, con una boa constrictor e incluso con disfraces del Juego del Calamar.Tal y como refleja la descripción del vídeo, la producción se realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021 entre las ciudades de Madrid y Valencia pero no ha sido hasta el 22 de noviembre cuando se ha producido su lanzamiento.La canción, por su parte, está producida por López y Rafa Marco y se basa en la banda musical de Farruko Pepas y del himno futbolero Seven Nation Army de The White Stripes. Como ocurrió con sus antiguos virales navideños como El polvorrón, Trínchame el pavo y You're the Only One, su nuevo hit ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ya se ha convertido en Trending Topic.

