¿Chile ante un abismo?: "No ha logrado superar la división que dejó una dictadura"

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile sólo dejó incertidumbre de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. Y es que de... 23.11.2021, Sputnik Mundo

Los números no mientenLa realidad política de Chile está en las papeletas depositadas en las urnas. Hablan de paridad, pero también de división en el electorado, según Jofré Leal. El vencedor de esta primera vuelta fue el líder del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast de 55 años, quien obtuvo el 27,91% de los sufragios, seguido muy de cerca por Gabriel Boric de 35 años, cabeza de la coalición de izquierdas Apruebo Dignidad, quien se hizo con el 25,81% de las voluntades.Luego viene el pelotón, que de acuerdo a sus tendencias y los resultados obtenidos por cada una de las restantes formaciones, denuncia aún más la incertidumbre que le espera a las Navidades chilenas. El tercer lugar fue sorpresivo: se lo llevó Franco Parisi del Partido de la Gente con el 12,82% de los votos. Cual Deus ex Máchina, este candidato hizo una campaña virtual en el sentido más literal de la palabra: no puso un pie en Chile en todo el proceso, no participó en ningún debate: lo hizo todo sin moverse de EEUU, país en el que reside.Luego se ubicaron, en cuarto lugar con el 12,76%, el candidato oficialista Sebastián Sichel, líder de Chile Podemos Más, quien fue apadrinado por el actual mandatario, Sebastián Piñera. Y la quinta posición fue para Yasna Provoste, de la coalición centroizquierdista Nuevo Pacto Social, que arrancó el 11,62% de los sufragios. La particularidad de estos dos candidatos, a diferencia de Parisi, es que ya fijaron posición de cara al 19 de diciembre: Sichel apoyará a Kast, mientras Provoste hará lo propio con Boric.Chile frente al espejoEn un contexto en que Chile ha estado viviendo movilizaciones sociales desde el año 2019, que entre otras cosas ha derivado en una nueva Constitución, donde las fuerzas del orden, a las que defiende el candidato Kast, han sido acusadas por violar los derechos humanos, explicar la victoria precisamente de este candidato ultraderechista es complejo, según Jofré Leal.El analista incide en que la explicación del resultado es multifactorial. Advierte de elementos relacionados con el gran poder mediático que tiene la derecha en Chile, el manejo de los medios de comunicación, que son capaces de instalar un discurso proclive y cercano a las posturas de esa derecha y esa ultraderecha."No es casual que los temas de seguridad, de orden, de protección, de temor a la delincuencia, sean los temas principales en Chile, y eso se impone. Y sólo ha sido posible escucharlo con potencia y con bastante certeza de parte del candidato de la ultraderecha, que creo que es una de las grandes debilidades de la izquierda en Chile, de pensar que no se puede hablar de conceptos de seguridad y orden porque se le asignan esos conceptos sólo a la derecha, al fascismo, al modelo neoliberal. Es decir, han una cierta estigmatización respecto a ciertos conceptos que no pueden ser asumidos por una izquierda, cuando en realidad son parte de la preocupación que tiene la ciudadanía chilena", avisa Jofré Leal.Asimismo, el experto alude a la 'teoría del buenismo' de Gabriel Boric, "un candidato que permanentemente pretende quedar bien con Dios y con el diablo, que lo mismo critica a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a China y a otros, sin tomar una postura definitiva respecto a los acontecimientos. Decir 'condeno la violencia venga de donde venga, condeno la violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo', genera que la ciudadanía perciba en él una especie de ambivalencia respecto a tener una postura firme frente a determinados temas. Esa postura de firmeza, de afirmaciones concretas la dio mucho más José Antonio Kast".Con la vista puesta en el horizonte de la segunda vuelta en menos de un mes, el analista reconoce que "es de muy difícil pronóstico"."Es una carrera inédita, de dos candidatos inéditos, desde el punto de vista de su camino a la presidencia. Antagónicos absolutamente. Las fuerzas que apoyan a Boric son absolutamente antagónicas a las que apoyan a Kast. Eso también da cuenta de un país que no ha logrado superar la división que dejó una dictadura, a pesar de todos los intentos de dar por terminada la transición a la democracia y un país reconciliado: lo que vemos es precisamente un país cada vez más dividido, con visiones de mundos totalmente distintas de la economía, de la educación, de las pensiones. Cada uno de los postulantes actuales al balotage tiene posiciones radicalmente distintas en cada uno de los puntos mencionados", observa Pablo Jofré Leal.

