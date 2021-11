https://mundo.sputniknews.com/20211123/alerta-alimentaria-en-espana-por-una-margarina-de-una-conocida-marca-1118539100.html

Alerta alimentaria en España por una margarina de una conocida marca

Alerta alimentaria en España por una margarina de una conocida marca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado del riesgo para la salud que puede conllevar su consumo. 23.11.2021, Sputnik Mundo

La alerta la ha motivado el hecho de que el producto no contiene en su etiquetado un alérgeno que podría causar problemas a las personas con alergia o intolerancia a la leche, tal y como ha explicado el organismo en un comunicado en el que ha pedido la retirada de sus establecimientos.“La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA / INTOLERANCIA A LA LECHE de la comercialización del producto margarina de la marca FLORA que contiene el alérgeno LECHE no incluido en el etiquetado”, se puede leer en el comunicado.En concreto se trata del número de lote 129404098 de la tarrina de plástico de FLORA ORIGINAL con un consumo preferente del 10/03/2022.Han sido las autoridades sanitarias de Portugal las que inicialmente habían dado la alerta y desde España se han hecho eco de la misma. "Esta incidencia fue detectada en un autocontrol de la empresa, que ha informado a las autoridades competentes y a sus clientes", afirman.Para todas aquellas personas que no tengan intolerancia o alergia a la leche este producto no supone ningún problema, por lo que lo podrían consumir sin que afecte a su salud.

