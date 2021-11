https://mundo.sputniknews.com/20211122/votar-en-paz-el-signo-del-domingo-electoral-en-venezuela-1118485016.html

Votar en paz, el signo del domingo electoral en Venezuela

Votar en paz, el signo del domingo electoral en Venezuela

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118484695_0:86:3336:1963_1920x0_80_0_0_139fcbf4c315b7fc4a3b9371ab6b32b9.jpg

