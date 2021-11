Venezuela en calma tras elecciones sin sorpresas

"Yo salí a votar. Tenía bastante tiempo que no ejercía el derecho al voto, pero salí a votar y vi bastante movimiento en las escuelas. Respecto de las últimas elecciones, esta ha tenido más participación. El proceso de votación fue rápido y el resultado no me generó sorpresas", dijo a esta Sputnik Alexander Pulido, comunicador social de 27 años.