https://mundo.sputniknews.com/20211122/venezuela-el-gobierno-sale-fortalecido-de-las-elecciones-con-el-regreso-de-la-oposicion-1118519369.html

Venezuela: el Gobierno sale fortalecido de las elecciones con el regreso de la oposición

Venezuela: el Gobierno sale fortalecido de las elecciones con el regreso de la oposición

El oficialismo ganó 20 de las 23 gobernaciones en disputa y la alcaldía de Caracas este domingo 21 de noviembre. En otro orden, en Chile Gabriel Boric y José Antonio Kast se enfrentarán en el balotaje de diciembre. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

2021-11-22T22:00+0000

2021-11-22T22:00+0000

2021-11-22T22:00+0000

'en órbita'

venezuela

nicolás maduro

honduras

juan orlando hernández

gabriel boric

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

josé antonio kast

juan guaidó

xiomara castro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118522771_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_212cf5b140141bda571ddf2f8e3b5ad4.jpg

Venezuela: el Gobierno sale fortalecido de las elecciones con el regreso de la oposición El oficialismo ganó 20 de las 23 gobernaciones en disputa y la alcaldía de Caracas este domingo 21 de noviembre. En otro orden, en Chile Gabriel Boric y José Antonio Kast se enfrentarán en el balotaje de diciembre. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Como novedad en las elecciones legislativas venezolanas del domingo 21, la oposición volvió a participar luego de tres años de boicot y llamados a la abstención.Entre los bastiones que consiguió este sector está el Estado más poblado del país, Zulia, aunque perdió en zonas tradicionalmente opositoras como Táchira. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 20 de 23 gobernaciones, incluida la Alcaldía de Caracas.Para Barreto, otro aspecto a resaltar tras las elecciones fue la situación del político opositor Juan Guaidó, quien aseguró previo a la votación que no había condiciones para unas elecciones libres y justas en el país."No hay nada que Guaidó pueda alegar [tras su derrota]. Ya no es diputado, y presidente interino nunca lo fue. No existen argumentos a favor de que este personaje se siga prestando para robar los recursos de Venezuela en el exterior. Su última declaración sobre los comicios fue lamentable", indicó la escritora e investigadora.El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la participación fue de 41,8% de las personas habilitadas para sufragar. La instancia contó con observadores internacionales, quienes destacaron la calidad del proceso. Barreto también se refirió a cómo se desarrollaron las elecciones durante la jornada.La entrevistada resaltó que se logró que los comicios "transcurrieran en paz; se desmantelaron operaciones para atacar la infraestructura del CNE y la Internet".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con la politóloga chilena Susana Riquelme sobre los resultados de la primera vuelta de las presidenciales en Chile.Y además, para analizar la semana previa a las elecciones en Honduras, una entrevista de Sputnik a Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, economista, político hondureño y exprecandidato por el Movimiento 5 de Julio del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en las internas de 2021.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

venezuela

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, nicolás maduro, honduras, juan orlando hernández, gabriel boric, consejo nacional electoral de venezuela (cne), josé antonio kast, juan guaidó, xiomara castro, аудио