https://mundo.sputniknews.com/20211122/una-sola-foto-que-muestra-todas-las-fases-del-eclipse-mas-largo-en-seis-siglos-1118512580.html

Una sola foto que muestra todas las fases del eclipse más largo en seis siglos

Una sola foto que muestra todas las fases del eclipse más largo en seis siglos

La noche del 19 de noviembre, tuvo lugar el eclipse lunar parcial más largo de los últimos 580 años. El fotógrafo Andrew McCarthy aprovechó para crear un... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T17:03+0000

2021-11-22T17:03+0000

2021-11-22T17:03+0000

ciencia

la luna

eclipse lunar

🪐 astronomía

andrew mccarthy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118512034_0:276:1200:951_1920x0_80_0_0_51e71cffdbdb83e8b15744084dccc0dc.png

McCarthy capturó miles de instantáneas y se quedó despierto toda la noche solo para crear la insólita obra. "Planeaba tomar esta foto en mayo, durante el eclipse lunar total que tuvo lugar en aquel entonces. Pero por desgracia, tenía ciertas limitaciones geográficas, así que no tuve la oportunidad de ver el eclipse en su totalidad", cuenta el fotógrafo al portal PetaPixel.Afortunadamente, la fecha del histórico eclipse y su ubicación en el cielo permitieron al fotógrafo captar imágenes nítidas y detalladas de toda la secuencia, "de principio a fin".Para realizar la curiosa sesión de fotos, McCarthy instaló tres cámaras en tres telescopios en su jardín en Arizona. Al principio, iba a hacer una superposición de las instantáneas para obtener imágenes de la sombra redonda de la Tierra. La obra, titulada An Evening in the Shadows (Una tarde en las sombras, en español) muestra todas las siete fases del eclipse y tiene una impresionante resolución de 356 megapíxeles.

la luna

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la luna, eclipse lunar, 🪐 astronomía, andrew mccarthy