https://mundo.sputniknews.com/20211122/un-nuevo-congreso-para-chile-marcado-por-la-derrota-de-los-bloques-tradicionales-1118526340.html

Un nuevo Congreso para Chile, marcado por la derrota de los bloques tradicionales

Un nuevo Congreso para Chile, marcado por la derrota de los bloques tradicionales

SANTIAGO (Sputnik) — La noche de Halloween llegó algo atrasada para la política tradicional chilena. Los fantasmas y monstruos del 31 de octubre seguramente no... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T23:30+0000

2021-11-22T23:30+0000

2021-11-22T23:30+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

chile

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118526315_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b83525279581bf026d9cb216510be25.jpg

Ambos bloques, que gobernaron Chile desde la caída de Augusto Pinochet (1973-1990) hasta hoy, sufrieron grandes derrotas. No consiguieron meter a sus candidatos a la segunda vuelta presidencial y perdieron un gran cantidad de diputados frente a fuerzas políticas nuevas que irrumpieron en el Congreso.Sebastián Sichel, apoyado por la coalición que agrupa a los partidos oficialistas de centroderecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) y Regionalista Independiente (PRI) quedó cuarto con 12,7% de los votos.Yasna Provoste, respaldada por la coalición centroizquierdista del Partido Radical (PR), Partido Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Nuevo Trato (NT), Ciudadanos (CUI) y su propia tienda, la Democracia Cristiana, terminó quinta con 11,6%.El presidente Sebastián Piñera, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), el exmandatario Ricardo Lagos (2000-2006) y los principales líderes de la política tradicional chilena vieron en primera fila como se impusieron en la elección el ultraderechista José Antonio Kast, cuyo partido se legalizó recién en 2020, y el izquierdista Gabriel Boric, cuya coalición, el Frente Amplio, nació recién en 2017.Además, la centroderecha sufrió una fuerte derrota en la Cámara de Diputados. Sus representantes cayeron de 69 a 53. Algunas de sus supuestas "cartas fuertes" no lograron la reelección, como Gonzalo Fuenzalida (RN), diputado desde 2014, o Iván Norambuena (UDI), que salió de la Cámara y apostó al Senado, apelando a una popularidad que no lo acompañó.La llamada exConcertación (centroizquierda) bajó de 48 a 37 diputados. Además, pasaron de tener 21 senadores a solo 18, si se consideran los militantes y los independientes afines a su sector.Estaban sobrerepresentadosEl analista Alejandro Olivares, académico de la Universidad Católica de Temuco, explicó a la Agencia Sputnik que el reordenamiento responde al quiebre de una sobrerrepresentación que beneficiaba a los bloques tradicionales."Luego de que Chile rompió esta camisa de fuerza que le imponía el Binominal la política tendió a normalizarse. Durante años se intentó en Chile ordenar la política en dos grandes coaliciones, pero no funcionó porque la política chilena tiende al multipartidismo y lo que vemos ahora no es más que una normalización de aquello", dijo.Por su parte, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, comentó a la Agencia Sputnik que si bien se produjo una fragmentación de partidos políticos, durante el próximo Gobierno estos comenzarán a juntarse para actuar como oficialismo y oposición, tal cual sucede hoy."El nuevo panorama también será dual, y todo dependerá de cómo se integren los nuevos actores a las coaliciones. Si estos nuevos partidos consiguen actuar con cohesión interna, serán atraídos por los grandes bloques", señaló.Reordenamiento al detallePara entender el mapa político en el nuevo Congreso es más sencillo hablar de oposición (izquierda y centroizquierda) y derecha (partidos oficialistas hasta la ultraderecha).En la Cámara de Diputados actualmente la oposición es la voz mandante con una mayoría de 82 representantes, pero tras la elección del domingo ese número bajó a 80. La derecha sumará 68 diputados en total. El rol clave lo jugarán los 6 diputados del Partido de la Gente (centroderecha), una nueva y enigmática tienda que pocos experto se atreven a clasificar y un diputado del Partido Centro Unido, vinculado al conspiracionismo y al negacionismo del COVID-19En el Senado la situación es distinta, ya que se produjo un empate. La oposición suma 25 parlamentarios y la derecha, otros 25.Hilando más fino, en la Cámara de Diputados el bloque de de izquierda Apruebo Dignidad, cuyo candidato presidencial Gabriel Boric pasó a segunda vuelta, consiguió 37 escaños. El mismo número de diputados logró la coalición de centroizquierda Nuevo Pacto Social, de Provoste.La coalición oficialista Chile Podemos Más obtuvo 53 diputados, la mayoría de ellos de Renovación Nacional, partido en que Piñera militó hasta 2010. E irrumpiendo con fuerza, entró al Congreso el nuevo pacto Frente Social Cristiano liderado por Kast, que agrupa a ultraderechistas y evangélicos. Consiguieron un total de 15 puestos.Sorpresa e incertidumbre provocan los 6 diputados electos del Partido de la Gente. La tienda nació a fines de 2019 y está encabezada por el candidato presidencial Franco Parisi, un economista que quedó en tercer lugar de la elección haciendo campaña telemática desde Estados Unidos, país donde vive desde 2016.El listado lo completan 3 diputados del Partido Humanista (izquierda), uno de Centro Unido (centro), dos del Partido Ecologista Verde (izquierda) y un independiente.En el Senado, Apruebo Dignidad quedó con 5 parlamentarios, siendo la noticia principal que el Partido Comunista (izquierda) volvió a la cámara alta luego de 50 años sin representantes en esta instancia. Nuevo Pacto Social consiguió 17 senadores; Chile Podemos Más quedó con 22 y el Frente Social Cristiano de Kast, con uno.Además fueron electos cinco independientes. Una de ellas, Fabiola Campillay, sorprendió tras convertirse en la senadora más votada de Santiago con 402.078 sufragios sin ayuda de partidos políticos. Campillay consiguió notoriedad en 2019 cuando la policía le disparó una granada lacrimógena que le deformó el cráneo y le quitó los sentidos de la vista, el olfato y el gusto, en el contexto de la represión que ejerció Carabineros (policía militarizada) durante las protestas del estallido social.La elección presidencial de segunda vuelta entre Kast y Boric se realizará el domingo 19 de diciembre.

https://mundo.sputniknews.com/20211122/kast-supo-leer-en-chile-que-la-epica-del-estallido-social-ya-murio-1118521773.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/las-mil-excusas-de-parisi-el-candidato-que-salio-tercero-sin-pisar-chile-1118512191.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/enriquez-ominami-boric-debe-convocar-a-una-coalicion-para-frenar-a-la-extrema-derecha--1118523982.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/el-nuevo-congreso-chileno-un-puzzle-para-el-proximo-presidente-1118523496.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

💬 opinión y análisis, chile, elecciones