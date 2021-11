https://mundo.sputniknews.com/20211122/tiene-muy-poco-para-presumir-financial-times-critica-discurso-anticorrupcion-de-amlo-en-la-onu--1118515801.html

"Tiene muy poco para presumir": Financial Times critica discurso anticorrupción de AMLO en la ONU

"Tiene muy poco para presumir": Financial Times critica discurso anticorrupción de AMLO en la ONU

De acuerdo con analistas consultados por 'Financial Times', el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha rendido buenas cuentas respecto al tema... 22.11.2021, Sputnik Mundo

El caso de Emilio Lozoya, quien por meses permaneció en libertad pese a los actos de corrupción que llevó a cabo, según reportes oficiales, durante su paso por Petróleos Mexicanos (Pemex), es tan solo una muestra de la corrupción que por años ha plagado a México, según el diario británico. En un texto publicado este 21 de noviembre, el medio señala que a pesar de su discurso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene muy poco de qué presumir en la materia. De acuerdo con el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, en el país no existe una política de procesamiento penal. "Eligen casos por razones poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal de la Fiscalía", advirtió. En tanto, la directora del think tank México Evalúa, Edna Jaime, señaló que "el presidente no ha invertido su capital político ni sus recursos" para fortalecer las instituciones anticorrupción.

