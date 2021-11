¿Qué edad creen que tienen los españoles? 6 de cada 10 se ve más joven de lo que es realidad

https://mundo.sputniknews.com/20211122/que-edad-creen-que-tienen-los-espanoles-6-de-cada-10-se-ve-mas-joven-de-lo-que-es-realidad-1118513401.html

El documento nacional de identidad indica la fecha de nacimiento de cada persona, pero ¿aceptan los españoles lo que dice ese documento? Un estudio reciente revela que la edad percibida no suele coincidir con los años que realmente se tienen. Al menos en España, donde sus habitantes creen que son 4,5 años de media más jóvenes de lo que refleja su edad biológica.Sin embargo, no es una tendencia que ocurra siempre, de hecho, el estudio ha revelado que cuanto más años se tiene, es más habitual quitárselos. Es decir, que los veinteañeros suelen verse con un año más, al pasar de los treinta la mayoría de los españoles se quitan un par de años, cuando han cumplido 40 se quitan cuatro años, los que pasan de 50 cinco, pero al cumplir los 70 se quitan más de 10.Por sexos, las mujeres se ven más jóvenes que los hombres, un 65% respecto al 58%. Las mujeres se suelen quitar unos 4,8 años de media, mientras que los varones se restan cuatro.Estos son los resultados del estudio Edad cronológica vs. edad biológica: ¿qué edad creen que tienen los españoles? impulsado por Vivaz seguros y que ha presentado el presidente científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, Manuel Castillo.Se ha consultado a 1.713 personas (50,7% han sido mujeres y el 49,3% hombres), a las que se ha realizado el cuestionario de salud percibida, salud del paciente (PHQ) y el cuestionario de bienestar WHO-5, un instrumento también avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus respuestas han determinado que la edad cronológica promedio de la muestra representativa de la población española estudiada es 48,17 años, pero que los españoles perciben que tienen 43,71 años.De los resultados de este estudio también se desprende que aquellas personas que se sienten más jóvenes se ven así mismas con mejor salud, mejor bienestar emocional y relaciones afectivas y menos estrés que aquellos que se ven más mayores. "Cuanto mejor es el estilo de vida que lleva un individuo y mejor se sienta en términos de salud, situación afectiva y económica, más joven tiende a sentirse", ha explicado Castillo durante la presentación del estudio.

