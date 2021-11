https://mundo.sputniknews.com/20211122/medios-reportan-que-china-habria-logrado-disparar-un-misil-desde-un-planeador-hipersonico-1118488233.html

Medios reportan que China habría logrado disparar un misil desde un planeador hipersónico

Medios reportan que China habría logrado disparar un misil desde un planeador hipersónico

MOSCÚ (Sputnik) — China habría disparado un misil desde un planeador hipersónico volando a una velocidad cinco veces superior a la del sonido, publicó el... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T05:19+0000

2021-11-22T05:19+0000

2021-11-22T05:19+0000

defensa

china

🛡️ industria militar

asia

armas hipersónicas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1118488206_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_02c23cb28e97b68b28b00b37fcee38c9.jpg

Algunos expertos del Pentágono, a los que la noticia tomó por sorpresa, suponen que China disparó un misil aire-aire en un ensayo sin precedentes que se llevó a cabo el 27 de julio pasado en el mar del Sur de China.Otros consideran que fue una contramedida diseñada para impedir que los sistemas de defensa antimisiles derriben armas hipersónicas durante la guerra. En cualquier caso, nadie se explica cómo China ha podido superar las limitaciones de la física para lanzar un misil en pleno vuelo hipersónico.La Embajada china en Washington dijo que "no estaba al tanto" de la supuesta prueba de un misil y que a Pekín no le interesa en absoluto implicarse en una carrera de armamentos con otros países. "En los últimos años, Estados Unidos ha estado inventando excusas como 'la amenaza de China' para justificar su expansión de armas y el desarrollo de armas hipersónicas", dijo el portavoz de la legación diplomática, Liu Pengyu.A finales de octubre pasado, Financial Times publicó que China había realizado una prueba de armas hipersónicas, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijiang, aseguró que había sido un ensayo de un vehículo espacial reutilizable.Las personas familiarizadas con ambos lanzamientos, según el periódico, sostienen sin embargo que la prueba de ese vehículo espacial tuvo lugar 11 días antes de la de armas hipersónicas, y que China habría llevado a cabo otro ensayo de armas hipersónicas el 13 de agosto.

https://mundo.sputniknews.com/20211104/pekin-responde-al-informe-del-pentagono-sobre-una-supuesta-triada-nuclear-china-1117882974.html

https://mundo.sputniknews.com/20211021/china-niega-haber-realizado-pruebas-de-armas-hipersonicas-1117372025.html

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, 🛡️ industria militar, asia, armas hipersónicas