https://mundo.sputniknews.com/20211122/mas-de-80-de-la-poblacion-cubana-completo-vacunacion-contra-el-covid-19-1118515136.html

Más de 80% de la población cubana completó vacunación contra el COVID-19

Más de 80% de la población cubana completó vacunación contra el COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó los resultados de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la isla que permitió... 22.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-22T18:16+0000

2021-11-22T18:16+0000

2021-11-22T18:16+0000

américa latina

cuba

miguel díaz-canel bermúdez

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114022364_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_7afb8abe99a3787c1ab331752fe1000c.jpg

"Llegando a la cima de la montaña: Cuba se inmuniza", subrayó el mandatario cubano en su cuenta de Twitter.Hasta el 20 de noviembre, se aplicaron 27.872.484 dosis de las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus y Abdala, desarrolladas en Cuba, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap).Hasta la fecha, unas 10,1 millones de personas (90,4% de la población) recibieron al menos una dosis, de las cuales 9,1 millones (81,8%) cuentan con la segunda dosis, y 9 millones (80,9%), completó el esquema de vacunación con tres dosis.Cuba desarrolló hasta el momento cinco candidatos vacunales.Mambisa y Abdala fueron creadas por especialistas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnoloía de Cuba, mientras que Soberana 01, Soberana 02, y Soberana Plus por el Instituto Finlay de Vacunas.De ellas, Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala recibieron la autorización para su uso de emergencia y han sido empleadas en la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 que se inició en julio pasado.Estas vacunas, bajo escrutinio de la Organización Mundial de la Salud para su posible certificación internacional, son las primeras desarrolladas y producidas en América Latina.Al cierre del 21 de noviembre, Cuba reportó un total de 961.042 casos positivos y 8.295 fallecidos desde que se declaró la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020.Al día de hoy, hay 1.366 casos activos confirmados, 39 en terapia intensiva, 16 en estado crítico y 23 en condición grave.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/cuba-aprueba-el-uso-de-la-vacuna-abdala-contra-covid-19-en-ninos-de-dos-a-11-anos-1117625498.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, miguel díaz-canel bermúdez, vacunación contra el covid-19