López Obrador asegura que la Cumbre de América del Norte fue "progresista"

López Obrador asegura que la Cumbre de América del Norte fue "progresista"

En el caso de la economía, el mandatario mexicano planteó la necesidad de fortalecer la integración regional."En eso se avanzó mucho, hice una propuesta para que se impulsara un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones", reseñó el mandatario.López Obrador cuestionó que, por falta de chips, aumentos al precio del acero y el transporte marítimo, un consumidor de América del Norte deba estar hasta seis meses en lista de espera de las tiendas, para obtener electrodomésticos o un automóvil."La propuesta es fortalecer a la región para que haya más inversión, porque tenemos fuerza de trabajo, que cambiemos la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes, si no se tiene fuerza de trabajo suficiente en EEUU y en Canadá", prosiguió el gobernante mexicano.Recordó además que en el encuentro propuso hacer un análisis sobre la demanda de la fuerza de trabajo, para conocer la cantidad que se necesita crecer en la región, y ordenar así el flujo migratorio.La propuesta de México es "ampliar las visas temporales de trabajo, buscar formas para que el que quiera irse a trabajar a EEUU y Canadá lo pueda hacer, que la migración no sea forzosa sino opcional y voluntaria, en esto se avanzó mucho", afirmó.Atención a las causas de la migraciónAcerca de la migración, EEUU se comprometió a invertir en Centroamérica y atender las causas.López Obrador agradeció al jefe de la Casa Blanca el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados, mediante una iniciativa legislativa presentada al Capitolio estadounidense.Recordó que, en total, 38 millones de mexicanos viven en EEUU, mientras que las comunidades de Puerto Rico y Cuba son cinco y cuatro millones, respectivamente.Las autoridades de EEUU, "van a empezara a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como Sembrando Vida", el programa social mexicano para cultivar árboles frutales y maderables en el sureste.Esas decisiones beneficiarían a 540.000 personas en Centroamérica, según la Cancillería mexicana.El presidente mexicano le propuso a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, "un programa espacial de cooperación tecnológica, para garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional".Explicó que en esa materia el desafío no es un asunto de presupuesto, "es más que nada falta de tecnología, aunque parezca increíble".El acceso a Internet en las comunidades más apartadas, donde vive la población más pobre del país, permitirá destinar apoyos en materia educativa, de salud, e información general.Esa tecnología se ofrecerá "sin monopolios, para que se garanticen las libertades de manifestación, expresión y el derecho a la información", puntualizó.Con el primer ministro canadiense el presidente mexicano conversó sobre "la posibilidad de cooperación para modernizar equipos y turbinas en hidroeléctricas", entre las empresas públicas del sector eléctrico de ambos países.Acerca de las inversiones de empresas mineras de Canadá, "se aclaro que no tenemos conflictos en el sector minero, que se han ido resolviendo los problemas con las mineras canadienses", subrayó.Finalmente conversaron acerca de la alianza de la empresa canadiense Bombardier, asociada con la francesa Alstom, para construir en una fábrica del centro del territorio mexicano los vagones para el Tren Maya, por unos 1.800 millones de dólares.El Fondo Nacional de Turismo firmó en junio pasado con esas dos empresas un contrato para la construcción de vagones y sistemas ferroviarios de 1.550 kilómetros en la península de Yucatán (sureste), para conectar sitios arqueológicos y playas del Caribe.

