Las mil excusas de Parisi, el candidato que salió tercero sin pisar Chile

La escasa participación y el ascenso de dos candidatos con perfiles opuestos no fue el único saldo de la primera vuelta chilena. También dejó una sorpresa difícil de explicar para analistas políticos: un candidato que no pisó Chile durante toda la campaña electoral acabó en el tercer puesto y desplazó a otros con mayor aparato político.Se trata de Franco Parisi, actualmente líder del Partido de la Gente, una formación política nacida en 2019 en el marco del estallido social y que, si bien es caracterizado como un partido de centro derecha, se define a sí mismo como un movimiento "ciudadano" y "sin ideologías políticas" y que fue fundado por el propio Parisi luego de que algunas encuestas —realizadas en medio de las protestas— lo colocaran como favorito entre varios posibles candidatos.Parisi gusta de presentarse como un político alejado de los partidos tradicionales. De hecho, su primera gran apuesta política fue en las elecciones presidenciales de 2013, cuando encabezó una candidatura independiente a la Presidencia. Con el 10,11% de los votos obtuvo el cuarto lugar en los comicios en los que Michelle Bachelet alcanzó su segunda presidencia.El economista intentó por segunda vez en los comicios de 2017 pero el proyecto no prosperó. Había logrado una alianza con el partido Democracia Regional pero la falta de apoyos lo llevó a desistir. Intentó apostar a una candidatura al Senado pero tampoco resultó electo.El fracaso llevó a Parisi a alejarse de la política. Sin embargo, la tensión social y política de 2019 le dio una nueva oportunidad luego de que una encuesta lo posicionara en el primer lugar entre varios posibles candidatos. El impulso lo llevó a fundar el Partido de la Gente junto a Gino Lorenzini, un empresario con el que luego se distanció.A través del flamante partido volvió a aspirar al Palacio de la Moneda. Sin embargo, esta vez con la particularidad de no encontrarse residiendo en Chile. En efecto, Parisi vive en Estados Unidos, donde —según dice— es docente de la Universidad de Alabama. Por supuesto, la candidatura a la Presidencia iba acompañada de la promesa de Parisi de regresar a suelo chileno, aunque la fecha del regreso no paró de cambiar durante el segundo semestre de 2021.En efecto, integrantes del Partido de la Gente habían anunciado, en un primer momento, que Parisi llegaría a Chile en septiembre. Pero el propio candidato dio, ese mismo mes, una versión extraña: aseguró, durante una entrevista con El Mostrador aseguró que había "pedido asilo" en EEUU por miedo a la "judicialización" de la que podía ser víctima por su candidatura presidencial. Si bien no hizo referencia, el candidato ya había sido denunciado en 2016 en EEUU por una alumna suya que dijo haber sufrido acoso sexual por parte de Parisi.También en septiembre, Canal 13 de Chile reveló que, además, Parisi era requerido por la Justicia chilena por adeudar 207 millones de pesos chilenos (unos 254.610 dólares) por pensión alimenticia.En todo momento, el candidato aseguró que viajaría a Chile, aunque siempre con evasivas. "Cuando sea el momento correcto, nosotros tenemos un calendario y se va a saber en su momento oportuno", declaró a El Mostrador.Las sucesivas postergaciones hicieron que Parisi estuviera ausente en los debates presidenciales más importantes previos a los comicios.Los motivos para no llegar a Chile seguían variando, al punto de volverse casi absurdos. Durante una transmisión por Facebook Live recogida por La Tercera, el candidato llegó a plantear que se le dificultaba viajar a Chile debido a sus "vacaciones".A comienzos de noviembre, confesó que tampoco llegaría a Chile en esos días por "razones que ya se conocerán". No las especificó pero dio a entender que tenía relación con algunas "buenas nuevas" que tenía para anunciar.Cuatro días después, comunicó que estaba listo para viajar a Chile pero un test PCR que se realizó "salió inconcluso", por lo que debió postergar el arribo previsto, originalmente previsto para el domingo 7 de noviembre.A los pocos días, el candidato aseguró que había contraído COVID-19, lo que le impediría viajar a las elecciones porque debería pasar en aislamiento exactamente la cantidad de días que faltaban para la votación.El mismo día de los comicios, hizo un racconto de sus contratiempos y sostuvo que no llegó al país porque "tenía que trabajar, posteriormente por asuntos familiares y de salud"."Hay una planificación de venir a Chile, sí", admitió al ser consultado por la prensa. Sin embargo, tampoco dio una fecha: "No lo puedo decir… va a llegar el momento de estar en Chile", se limitó a decir, según El Mostrador.A través de los meses, el candidato se aferró a sus redes sociales para hacer frente a su particular campaña. "Nosotros creemos que las redes sociales son lo más importante", dijo, asegurando que se mantuvo en contacto diario virtual con los candidatos del Partido de la Gente. La formación política, en tanto, aseguró que el partido "no tiene los medios económicos para que pudiese venir acá y desplegarse por todo el territorio".Haber quedado tercero en las elecciones y ser un actor clave de cara a la segunda vuelta tampoco parece haber reactivado la visita de Parisi a Chile. De hecho, el candidato sigue sin dar una fecha de llegada y, mientras tanto, asegura que definirá su postura de cara al balotaje con una "consulta virtual" entre los 45.000 inscriptos en el Partido de la Gente.

