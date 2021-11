Indígenas en Perú amenazan con clausurar estación petrolera si no se atienden sus demandas

"Si al Ejecutivo no le interesa [la estación petrolera], entonces ¿a quién le sirve toda esa explotación y transporte de crudo que existe en la Amazonía? Si no le sirve al Ejecutivo ni al diablo, lo que hay que hacer es clausurar, meterle un plan de abandono y que no nos molesten más y que nos dejen vivir en paz. Eso se va a aplicar si no se pronuncian", dijo el líder awajún Ismael Pérez, vocero de la Comisión de los Pueblos Originarios, a la radio local RPP.