Human Rights Watch pide investigar presunta matanza policial en Río de Janeiro

Human Rights Watch pide investigar presunta matanza policial en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La organización internacional Human Rights Watch (HWR) pidió una investigación independiente sobre la operación policial que dejó al... 22.11.2021

2021-11-22T23:31+0000

2021-11-22T23:31+0000

2021-11-22T23:31+0000

américa latina

brasil

human rights watch

La Fiscalía de Río de Janeiro "debería iniciar inmediatamente una investigación minuciosa e independiente del caso para determinar los responsables y las circunstancias de las muertes", dice un comunicado de la organización.Además, subraya que hasta ahora la operación policial está "mal explicada y llena de puntos de interrogación".Vecinos de la zona donde se encontraron los cuerpos, en un manglar de difícil acceso, acusan a la policía de haber perpetrado una matanza como represalia por la muerte de un agente el día anterior.HRW apuntó que la Policía Militar debería aclarar si activó el servicio de socorro para atender a todos los heridos y explicar las razones por las que no preservó las evidencias en los lugares de tiroteos, especialmente donde hubo muertes.Además, lamenta que la Policía Civil, que suele investigar este tipo de casos, sólo llegó a la zona 15 horas después de los tiroteos, y la decisión del Tribunal Supremo Federal de prohibir la realización de operaciones policiales en favelas a no ser que no fueran imprescindibles.

brasil

brasil, human rights watch