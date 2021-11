Hallan un tesoro de la época del imperio romano en un bosque ruso

https://mundo.sputniknews.com/20211122/hallan-un-tesoro-de-la-epoca-del-imperio-romano-en-un-bosque-ruso-1118469167.html

Un tesoro de 140 monedas romanas fue descubierto a 1.000 km de las fronteras del Imperio romano, en un bosque situado a 10 km del centro de la ciudad rusa de... 22.11.2021, Sputnik Mundo

El tesoro fue descubierto por arqueólogos del Museo-Reserva Campo de Kulikovo y ya se convirtió en uno de los hallazgos más nórdicos de monedas de bronce romanas, según los expertos. De acuerdo con las investigaciones, todas fueron acuñadas a finales del siglo IV y principios del V.En las últimas décadas, se han descubierto cuatro tesoros de esa época en la región, pero cada uno de ellos no contenía más de dos docenas de monedas.El origen de las monedasPara ser más precisos, el tesoro fue hallado en la región de Alto Oka, donde hace miles de años vivían tribus, bárbaros reclutados por el imperio romano y otras personas empleadas por los ejércitos romanos y bizantinos.Los científicos descartaron que las monedas hayan llegado por el comercio ya que estos territorios distantes no estaban en una zona de intereses comerciales de los antiguos romanos, pero sospechan que fueron traídas por la población local, que fue empleada por los ejércitos romanos y bizantinos.A principios del siglo IV, los bárbaros fueron reclutados activamente para el servicio militar no solo en las fronteras, sino también en el interior del Imperio y se les pagaba no solo en oro, sino también en monedas de bronce. Los investigadores sugieren que probablemente los bárbaros de Oka fueron quienes guardaron las monedas para cuando regresen al Imperio.Los científicos tampoco descartan que el tesoro perteneciera al inicio de la gran migración de los pueblos, cuyo comienzo se considera el paso de los hunos por el Don en el año 375. Anteriormente se pensaba que los godos, que fueron derrotados por ellos y vivían en la región norte del mar Negro, se habían marchado hacia el oeste. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que una parte de los godos se desplazó hacia el este o el noreste, lo que hace posible que fueran ellos quienes llevaran las monedas al Oka.Tras las huellas de las antiguas finanzasTodo el tesoro está formado por pequeñas monedas de uno a dos gramos. Las monedas de este tipo, según los expertos del Museo-Reserva Campo de Kulikovo, son el estándar de la romana y bizantina, que se acuñaban en varios millones de piezas al año. Las monedas de bronce o cobre eran las de menor denominación, mientras que las más valiosas eran las de oro, de unos 4,5 gramos.Muchas ciudades del imperio tenían derecho a acuñar monedas, pero en general se mantuvo el estilo general. El lugar de emisión solía figurar en el reverso de la moneda, es decir, en el reverso de la imagen del gobernante.En los territorios de la Europa bárbara, las más comunes no eran las monedas de cobre del siglo IV, sino las de plata, los denarios romanos, que se produjeron en masa entre los siglos I - III. Aunque la paga de un legionario podía ser a menudo inferior a un denario al día, esta plata llegaba a los bárbaros en grandes cantidades como garante de la seguridad de las fronteras.Los tesoros son pruebas históricasLas monedas, debido a su movilidad y durabilidad eran uno de los artículos más populares de la antigüedad. Por ello y por su facilidad de datación, a menudo resultan ser la clave para que los historiadores comprendan los acontecimientos y las tendencias del pasado."Los hallazgos de monedas pueden señalar realidades políticas y económicas que no se conservan en las fuentes escritas. Un ejemplo reciente es nuestra conjetura sobre la zona de asentamiento de los 'boranos', una tribu fuerte pero poco conocida del siglo III que saqueó la rica Trapezund romana en la actual Turquía. Una concentración anormalmente alta de monedas acuñadas en la pequeña zona situada entre el Dniéper y el Severski Donets nos permitió encontrar el lugar de residencia de esta tribu, aparentemente emparentada con los alemanes", dijo Kiril Mizgin.En las culturas 'no civilizadas', las monedas podían convertirse en un elemento de decoración o en utensilios con un estatus especial o funciones mágicas. Por ejemplo, en los últimos años se ha descubierto en Ucrania y Polonia un gran número de monedas de oro romanas, acuñadas principalmente bajo el mandato del emperador Trajano Decio en los años 249-251, casi todas ellas con agujeros para colgarlas.Los historiadores lo relacionan con la derrota de los romanos en una batalla con una coalición bárbara cerca de la ciudad de Abritus, en la actual Bulgaria, en el año 251. El tesoro del emperador muerto pasó a manos de los vencedores y al menos unos cuantos miles de monedas de oro se convirtieron en amuletos conmemorativos.

imperio romano

