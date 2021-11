https://mundo.sputniknews.com/20211122/estudiantes-de-ecuador-retornan-a-clases-entre-algarabia-y-preocupacion-1118525912.html

Estudiantes de Ecuador retornan a clases entre algarabía y preocupación

"No es lo mismo estudiar de forma virtual, se pierden muchas cosas por la calidad del Internet, y no es la misma interacción que en las clases presenciales. Creo que todos los estudiantes, o casi todos, coincidimos en que necesitamos vernos, hablar, retomar las amistades, aunque muchas se han enfriado después de un año 8 meses sin vernos", dice a la Agencia Sputnik Claudia Serrano, estudiante de un colegio fiscal de Ecuador.Armados con mascarilla y alcohol, que se convirtieron en parte imprescindible de sus mochilas, al igual que los libros y cuadernos, los estudiantes de Ecuador están reaprendiendo a actuar en las aulas en medio de la nueva normalidad que impuso la pandemia, y con la seguridad que les ha dado el aplicarse las vacunas contra el mortal virus, aunque saben que el peligro no ha pasado y que deben continuar con las medidas de bioseguridad.Este lunes retornaron a clases los estudiantes de bachilleratos técnicos y rurales; el 6 de diciembre se incorporarán los de los últimos años de educación básica y del bachillerato regular, con lo que en esa fecha las aulas escolares deberían albergarán a 1,8 millones de estudiantes en el país andino; sin embargo el retorno de este segundo grupo está supeditado a que en cada cantón se haya alcanzado el 85% de vacunación entre ese grupo estudiantil.El 100% en eneroEl 17 de enero debería estar ya incorporado a clases presenciales el 100% de estudiantes.La ministra de Educación, María Brown, dijo a periodistas en Quito que 1 enero se evaluará si en los diversos cantones se alcanzó el 85% de vacunación para la población de estudiantes de entre 12 y 17 años, y que si en alguno no se logró la meta se continuará con planes de asistencia voluntaria y con aforos reducidos.La emoción de los estudiantes por volver a clases contrasta con la preocupación de algunos padres de familia.Clara Constante es madre de un estudiante de 16 años; ella no está de acuerdo con el retorno a clases."Es un riesgo, cada día me quedaré con el corazón en la mano; no todos los chicos se cuidan y no todos cumplen con las normas de bioseguridad. A mi Dios le pido que le cuide a mi hijo", dice Constante a esta agencia, mientras mira a su hijo conversando con sus amigos.No todo es color de rosaSegún la Unión Nacional de Educadores (UNE) en la zona rural del país hay varios establecimientos que no cuentan con servicios básicos como luz, agua potable o tienen las baterías sanitarias dañadas y en mal estado, lo cual no garantiza que los estudiantes puedan retornar a la aulas.Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, dice que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Ministerio de Educación, el año pasado el 50% de las instituciones rurales y el 38% de las urbanas no realizaban un tratamiento para el agua de beber; el 47% de instituciones educativas fiscales tienen un servicio apto de higiene; el 7% no alcanza el estándar de lavamanos por estudiantes y el 19% no tiene un servicio aceptable.Brown dijo a periodistas que mientras se reparan y atienden los centros escolares con problemas, se reubicará a los estudiantes en otros sitios, y que son 40 en todo el país las instituciones educativas que no están en condiciones de recibir a los estudiantes.Estudiantes contentosHugo Pinto, un estudiante de bachillerato técnico del sur de Quito, comenta a la Agencia Sputnik que la decisión de retomar clases presenciales "es la mejor decisión que pudo tomar el Gobierno; el contacto humano es necesario y no es lo mismo estar atrás de una pantalla pues en casa es más fácil distraerse", dice.Su amiga, Karina asienta con la cabeza y señala: "Yo no puedo estudiar en casa, hay mucho ruido, muchas distracciones, y lo que no entiendo se quedó así, en cambio en las aulas puedo preguntar en ese momento para no quedarme con vacíos".Con una de las campañas más exitosas de vacunación de la región, el Gobierno de Guillermo Lasso ha logrado vacunar hasta el momento a alrededor del 63% de sus más de 18 millones de habitantes.El vicepresidente Alfredo Borrero dijo el lunes a periodistas que hasta mediados de diciembre debería estar vacunados el 85% de ecuatorianos, con lo que se llegaría la denominada inmunidad de rebaño.Sin embargo, expertos advierten que si la población se relaja y deja de adoptar las medidas de seguridad podrían verse rebrotes, que podrían afectar la educación presencial.

