El paro técnico solapado de tres centrales nucleares españolas tensiona aún más el mercado eléctrico

22.11.2021

El paro temporal de las centrales nucleares Almaraz I (en Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) estaba programado con bastante antelación y es un procedimiento habitual en este tipo de plantas para poder seguir funcionando sin menoscabo de la seguridad. Pero a la escalada de precios de la energía eléctrica que sufre el país se añade el hecho insólito de que su inactividad coincidirá en el tiempo durante al menos tres días.Desde las 0:00 horas del 22 de noviembre y hasta el 29 de diciembre, el reactor uno de la central de Almaraz estará detenido. La de Cofrentes lleva inactiva desde el día 12 de este mes, situación que mantendrá hasta el 18 de diciembre. La central de Ascó I paró el 16 de octubre y debería haber reiniciado su actividad el 21 de noviembre, pero una serie de retrasos han desbaratado el calendario y esta no se producirá hasta el día 25. De ahí que el parón de las tres centrales, que suman hasta el 43% de la energía nuclear instalada en España (3.174 megavatios), vaya a coincidir durante tres días.A estos parones técnicos se les denomina paradas de recarga, y se realizan para sustituir el combustible gastado (en torno a un tercio de todo el combustible del núcleo del reactor) por otro nuevo. El que se retira se almacena en piscinas. La parada se aprovecha para someter a los equipos y sistemas a una revisión de mantenimiento, la cual no se puede efectuar mientras la central está operativa. La duración media de las paradas de recarga es de 30 días y se ejecutan cada 12, 18 ó 24 meses, en función de las características de cada central. Almaraz I y Ascó I paran cada 18 meses. Cofrentes cada 24.El gas, aún más protagonistaEl parón solapado de las tres centrales deja a España con solo algo más de 4.000 MW para producir energía nuclear, cuando el país despliega casi 7.500 MW de capacidad con esta tecnología. Pese al empeoramiento de las condiciones atmosféricas, que auguran una buena producción de energía eólica, se espera que el déficit nuclear lo compensen los ciclos combinados de gas.Pero con el precio del combustible azul a punto de alcanzar los 100 euros por MWh y con las cuotas por emisión de CO2 a un coste histórico de más de 70 euros por tonelada, el precio de la electricidad puede dispararse una vez más. El megawatio por hora se paga el 22 de noviembre a 236,51 euros.¿Un parón 'ad hoc'?Las fechas de las paradas de recarga en las centrales nucleares en principio fueron acordadas con Red Eléctrica, el operador del sistema eléctrico en España. Pero el parón acontece en un contexto en el que el sector nuclear español amenazó en septiembre con un cierre de su actividad, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proyecto de ley para actuar sobre la retribución del CO2no emitido del mercado eléctrico, los llamados beneficios caídos del cielo.La industria nuclear se opone también al plan que retira 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas hasta marzo por la subida del gas. Es decir, las empresas del sector nuclear podrían tener un incentivo para detener su producción y así evitar la detracción de sus ingresos. Pero las eléctricas, dueñas de las centrales nucleares, no pueden permitirse parar más de lo necesario, pues no podrían suministrar la energía acordada a sus respectivas comercializadoras.

