Derrotamos seis mitos sobre la vasectomía

Disminuye el temor de los hombres a realizarse una vasectomía, tras conocer las verdades y romper con los mitos sobre esta intervención de esterilización masculina.

2021-11-22T22:10+0000

Derrotamos seis mitos sobre la vasectomía Impotencia sexual, predisposición al cáncer de próstata, sometimiento a una operación dolorosa, son algunos de los argumentos por los cuales muchos hombres no se realizan la vasectomía. Pero las nuevas generaciones, con acceso a más información y otros planes de vida, comenzaron a revertir esta realidad y estar más afín al procedimiento.

Son varias las creencias negativas en torno a la esterilización masculina. Por ello, históricamente se ha delegado a la mujer la tarea de ligarse las trompas como un método anticonceptivo cuando una pareja decide no tener hijos.La vasectomía consiste en realizar un corte en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides, para cortar de forma permanente la provisión de estas células. Los conductos pueden ser cortados, bloqueados o sellados con calor. Pero en la práctica es un procedimiento del cual el paciente percibe leves dolencias durante su realización."Hemos visto una incidencia mayor en la decisión de los varones jóvenes en querer ser vasectomizados, lo que no veíamos a fines de siglo pasado, que había una mayor resistencia", indicó a Zona Violeta el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, Gonzalo Ulloa.El profesional consideró que el mayor acceso a la información permitió romper con las antiguas creencias sobre riesgos que podría implicar esta técnica, y queda en evidencia también las preferencias de las nuevas generaciones.El urólogo derribó seis de los falsos mitos más usuales, que generan dudas en los hombres sobre la vasectomía:1- Genera impotencia sexual. No hay evidencia científica que confirme esta teoría. No se afecta el deseo sexual, rendimiento o capacidad para disfrutar. Solo ocurrirá que el semen carecerá de esperma.2- Es una intervención sumamente dolorosa. No es así: se realiza con anestesia local o regional y dura entre 15 y 30 minutos. El riesgo de dolor crónico puede afectar a entre 1% y 2% de los hombres que se operan.3- Implica un largo período de internación y recuperación. Falso. Es un procedimiento ambulatorio. La recuperación y retorno a la actividad habitual puede llevar dos días.4- No es tan efectiva como la ligadura de trompas en las mujeres. La evidencia científica indica que ambos mecanismos tienen una efectividad del 99% en la prevención de embarazos.5- Hace más propenso al hombre a contraer cáncer de próstata. No hay evidencia científica respecto a una correlación entre la esterilización y esa patología.6- Es completamente irreversible. Puede revertirse si el hombre toma la decisión tempranamente. Si el procedimiento se hizo en los últimos años, hay 75% de probabilidades de éxito. El porcentaje baja al 55% entre los tres y los ocho años posteriores, y llega al 40% entre los nueve y los 14 años luego de la intervención.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

