"Lo que el pueblo y el país quiera": chilenos eligen a su presidente con esperanza de cambio

Una elección donde hasta las 16:00 hora local se ha registrado un mayor flujo de personas en los locales de votación, lo que ha generado largas filas de personas que esperan ingresar a los centros de votación para emitir su voto. Aunque los pronósticos sobre la participación aún son inciertos.Méndez está a cargo del Colegio Achiga, que instaló la totalidad de sus 20 mesas a las 08:15 de la mañana. Durante la mañana y desde el gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que el día de elección se ha desarrollado de manera tranquila en todo el territorio."Han funcionado los protocolos de seguridad y tenemos la posibilidad de decir que en la mañana tuvimos tres lugares en Chile —en Molina, Sagrada Familia y Coelemu— lugares donde eventualmente hubo denuncias de algunos objetos sospechosos, todos ellos descartados, que en su momento se pensó que podía ser un dispositivo que no fue", comentó el jefe de Gabinete.Durante lo que lleva la jornada varios representantes de partidos políticos han expresado su deseo de una alta participación, al igual que quienes han ido a votar, por la relevancia que tiene esta votación.Por su parte, Isabel Cousa, joven de 23 años quien por primera vez fue elegida como vocal, considera que estas son "votaciones importantes, se vota por cuatro cargos, y nada, esperando que salga lo que el pueblo y país quiera. Que salga todo bien, que no tengamos problemas, que sea rápido el proceso".En el caso de Nancy Vivallo Barahona, jubilada de 67 años, quien vota en el liceo de Aplicación en Santiago Centro, señala a Sputnik que "aunque pierda o gane siempre vengo, porque depende de nosotros que el país cambie, pero también de las personas que elegimos y no siempre cumplen, pero uno va con fe".Esperanza que los cambios que tanto se anhelan, sobre todo para los más pobres, se alcancen, puntualiza Nancy. Los resultados se podrán conocer a partir de las 18:00 horas, cuando se dé comienzo a los primeros conteos de mesas, donde más de 15 millones de chilenos están llamados a votar a las urnas para elegir un nuevo mandatario, además de 155 diputados para un periodo de cuatro años y a 27 de los 50 senadores para un periodo de ocho años, además de los consejeros regionales.Más 2.800 centros de votación comenzaron a abrir a partir de las 08:00, hora local, para dar inicio a las votaciones, consideradas por muchos analistas y políticos, como los más importantes de la historia reciente de Chile, comicios donde se elegirá al sucesor del actual presidente Sebastián Piñera.Las distintas encuestas realizadas coinciden en que ninguno de los siete candidatos, que se presentan al más alto cargo del país sudamericano, logrará el 50 % más uno de los votos necesarios para ser elegido en primera vuelta. Siendo Gabriel Boric, representante del conglomerado de centro izquierda, Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Partido Republicano de la ultraderecha, los favoritos para pasar al balotaje el 19 de diciembre.El Servicio Electoral (Servel) reportó que cerca de las 10:55 de la mañana, hora local, se habían instalado un total de 46.434 mesas de votación en todo el país, lo que representa un 99,03% del total, para esta elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales. Al cierre de esta nota el 100% de las mesas estaban instaladas para sufragar en estos comicios.

