Larga vida al monumento más visitado de España gracias a sus bacterias | Fotos

La Alhambra protagoniza un nuevo método para preservar el patrimonio mundial. Como gran parte de la arquitectura histórica está hecha de piedra caliza, muy... 21.11.2021, Sputnik Mundo

La Alhambra de Granada cumplió en pleno verano pandémico 150 años como monumento nacional y, a pesar de que algunas de sus murallas tienen nueve siglos de edad, continúa irradiando fortaleza y belleza como el monumento más visitado de España.Tras este imperecedero aluvión sensorial y de historia hay un secreto oculto en el interior de sus muros. No me refiero dentro de los muros, sino en los propios muros. Seguro que el rey Alhamar, que ordenó erigir una fortaleza que alberga jardines y palacios en el siglo XIII, no creería que su ciudad, en la actualidad, alberga uno de los mejores ejemplos de innovación científica.La Alhambra cuenta con una herramienta de futuro, una solución para la conservación que pasa por replicar el desarrollo de la propia naturaleza a las necesidades arquitectónicas del patrimonio. El secreto está en las bacterias.Este método inverosímil se aplica en Granada, pero también en los monumentos mayas de Copán, en Honduras, en el Foro de Roma o en el Monasterio de Fátima en Portugal, entre otros lugares emblemáticos.La técnica de José Cabello consiste en conservar el material histórico reactivando bacterias productoras de carbonato cálcico. "Este proceso, además de ser pura innovación, es el sistema más sostenible que tenemos hoy en la gestión del patrimonio", explica Cabello, que dirige la única empresa con este sistema.Las baterías crean la fortalezaEl método consiste en pulverizar la superficie de piedra o roca con una solución que reactiva las bacterias existentes en la piedra, "llegando a crear un material de más calidad, bioconsolidamos la roca y eso le da fortaleza sin usar ningún producto químico que sea dañino".KBYO adquirió hace 12 años la patente de un equipo de investigadores de mineralogía y microbiología de la Universidad de Granada (UGR). Cuando descubrieron que en las esculturas se repetía la presencia de una determinada bacteria estudiaron la interacción de estas con distintos sustratos, "fue así como llegamos a la conservación por carbonatogénesis bacteriana", nos cuenta el catedrático de la UGR del Departamento de Mineralogía y Petrología, Carlos Rodríguez Navarro.El uso de las bacterias ya se venía haciendo, pero la aportación de Rodríguez Navarro radica en que no inyectan bacterias en el patrimonio, que podrían llegar a funcionar como elementos patógenos, sino que simplemente reactiva las bacterias que ya existían, pero cuya actividad languidece con el tiempo.Una garantía para la historiaPero, ¿y si las bacterias continúan su actividad con demasiado ímpetu?, ¿y si cambia el color o la densidad de la roca? Eso sería una catástrofe en la Alhambra, para empezar, porque su nombre significa castillo bermellón. Pero las pruebas, por el momento, no dan resquicio al alarmismo.Tratándose de rocas calizas en las que se echa de comer a las bacterias para que su metabolismo genere cemento cálcico los controles han sido exhaustivos y aplicados a distintos tipos de superficie en distintos monumentos. "No hay variaciones del color perceptibles al ojo humano y en el volumen, analizando el sistema poroso, los cambios son mínimos, se recubre la pared de los poros y une los minerales, pero permite la transpiración y la evaporación de la humedad", detalla Rodríguez Navarro.De hecho, la respuesta a la interacción de la roca con el agua, ha sido uno de los motivos que ha llevado esta técnica a Copán, en Honduras, donde el patrimonio está sometido a humedad constante y lluvias torrenciales. Las bacterias terminan creando un "biofilm protector que hace que el agua penetre con más dificultad en la roca y el agua es el principal aliado de la erosión".Copiar a la naturaleza contra el cambio climáticoEl cambio climático eleva los niveles de óxido nitroso y el dióxido de azufre en nuestras ciudades y, por muchas COP que montemos, seguiremos quemando combustibles fósiles. La era industrial afecta también al patrimonio. Los muros de la Alhambra, sus azulejos o las esculturas de Copán o de Roma son también víctimas de ello.La lluvia urbana va bien cargada de ese ácido carbónico que ennegrece la piedra blanca caliza. También el aumento de las temperaturas provoca la degradación, ya que se evapora la humedad demasiado rápido, lo que deja posos de cristales de sal en los poros de la roca, que terminan agrietándola. Ante este panorama la "activación o el cultivo bacteriano es una solución más que esperanzadora para el patrimonio", suspira Rodríguez Navarro.El método es aún caro, por lo que se aplica a monumentos, pero desde Granada creen que las posibilidades industriales y en la construcción son infinitas, simplemente replicando lo que la naturaleza ya hace en los procesos de mineralización de los moluscos, por ejemplo, capaces de regenerar su propia concha. Como especie, al menos vamos camino de regenerar nuestros tesoros en peligro por la contaminación.

