Salma Hayek devela su estrella en el Paseo de la Fama y se la dedica a sus fans

"Una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: 'Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país'. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: 'No voy a hacer fila detrás de una mexicana'", señaló.