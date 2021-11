https://mundo.sputniknews.com/20211120/las-protestas-contra-las-medidas-anti-covid-recorren-austria-e-italia-1118464767.html

Las protestas contra las medidas anti-COVID recorren Austria e Italia

Las protestas contra las medidas anti-COVID recorren Austria e Italia

Europa está experimentando una cuarta oleada del coronavirus, registrando cifras récord de nuevos contagios diarios. Sin embargo, en varios países tienen lugar... 20.11.2021, Sputnik Mundo

AustriaLos manifestantes salieron a las calles de la capital austriaca, Viena, para protestar contra la decisión del Gobierno de imponer un confinamiento total en todo el país a partir del 22 de noviembre.El 15 de noviembre Austria introdujo el confinamiento para los ciudadanos no vacunados. Solo a los vacunados o a los que se han recuperado del COVID-19 se les permite entrar en los establecimientos de carácter no esencial.Sin embargo, los contagios han seguido aumentando drásticamente, lo que ha inducido al Gobierno a imponer estas medidas a todos los ciudadanos.El canciller austriaco, Alexander Schallenberg, declaró que también habrá una obligación legal de vacunarse contra el COVID-19 a partir del 1 de febrero de 2022.ItaliaPor su parte, los italianos que se manifiestan contra el uso obligatorio del pase sanitario se reúnen este 20 de noviembre en Roma para una nueva ronda de protestas.Cinco gobernadores italianos se manifiestan ahora a favor de imponer un confinamiento a los no vacunados, similar al que se aplica en Austria. A partir del 15 de octubre el pase verde, que ya era obligatorio en el transporte público y en los espacios cerrados como bares, restaurantes y teatros, pasó a ser imprescindible para entrar en los lugares de trabajo públicos y privados.

