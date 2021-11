https://mundo.sputniknews.com/20211120/informe-argentino-registra-pocos-eventos-atribuibles-a-vacunas-en-ninos-y-adolescentes-1118461584.html

Informe argentino registra pocos eventos atribuibles a vacunas en niños y adolescentes

Informe argentino registra pocos eventos atribuibles a vacunas en niños y adolescentes

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un informe oficial argentino registró niveles muy bajos de eventos atribuibles a la vacunación contra el COVID-19 en niños, niñas y... 20.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-20T01:27+0000

2021-11-20T01:27+0000

2021-11-20T01:27+0000

américa latina

argentina

niños

sputnik v (vacuna)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1112698348_0:188:2484:1585_1920x0_80_0_0_6137fea921e9b8ad77659faad1d8a1fb.jpg

Los ESAVI son eventos que se encuentran temporalmente relacionados con la vacunación, pero no necesariamente son causados por la misma, por lo que se denominan "supuestamente atribuibles a la vacunación".Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) se definen como "cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con ésta".Este informe acerca de la seguridad de la vacunación contra el COVID-19 en niños, niñas y adolescentes en Argentina, incluye los datos reportados desde el inicio de la campaña en adolescentes (28 de julio del 2021) y en niños y niñas de entre tres y 11 años (12 de octubre del 2021) hasta las 6 AM del 31 de octubre del 2021.El universo citado fue inmunizado con vacunas Moderna, Sinopharm y Pfizer.

https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-abece-de-la-vacunacion-a-ninos-en-america-latina-1117312389.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, niños, sputnik v (vacuna)