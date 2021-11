https://mundo.sputniknews.com/20211120/fake-news-una-amenaza-de-muerte-a-las-democracias-1118463764.html

Fake News: ¿una amenaza de muerte a las democracias?

Las nuevas dinámicas de la comunicación desafían el fortalecimiento de las democracias en el mundo. 20.11.2021, Sputnik Mundo

Tras la realización de la actividad titulada "Elecciones, Medios y Política", organizada en conjunto por la Agencia Sputnik y el Observatorio del Sur Global, en GPS Internacional destacamos los aspectos más relevantes de las exposiciones de sus tres oradores: Fabián Cardozo, Mariana Moyano y Oleg Vyazmitinov.Las noticias falsas se han tornado peligrosas para la vida de las personasEl pasado miércoles se realizó un análisis sobre los desafíos para el fortalecimiento de las democracias en tiempos de desinformación. En este marco, las Fake News son una parte de las campañas de desinformación, "que son mucho más amplias y complejas y buscan incidir en la decisión que deben tomar los ciudadanos", indicó Cardozo. Al respecto, "ello aparece no sólo en las campañas de decisión democrática, sino también en la salud, provocando efectos tan negativos como que la población decida no vacunarse", añadió.En este marco, "las noticias falsas no sólo perjudican a la democracia sino que también pueden matar", aseveró el Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Al respecto, las msimas son informaciones basadas en datos inexistentes o distorsionados, "difundidas online o en los medios de comunicación tradicionales", indicó. En este sentido, existen riesgos relativos a "convertirse en actores involuntarios de opiniones sectarias o infundadas", sostuvo Cardozo.La propagación de las Fake News es un fenómeno cada vez más complejoPor su parte, en lo concerniente a las características del modo de circulación de las noticias falsas, "hay una tendencia lógica de centrarnos en torno a los medios de comunicación", indicó Moyano. Sin embargo, "la idea de lo Fake ha mutado en base a su habitat: ya no se trata solamente de un medio de comunicación que establezca una mentira a propósito, sino que hay una complejidad mayor", aseveró la investigadora de la Universidad de Buenos Aires.En este sentido, "nuestro problema hoy es el vértigo y la velocidad con la que circula la información falsa", advirtió. Al respecto, "no terminamos de abordar el problema con exactitud y precisión", añadió. Por su parte, "la política en general subestima mucho el territorio digital, habiendo muy pocas instancias de la política que lo sabe manejar", indicó. Asimismo, el mundo digital tiene sus lógicas propias, "en particular la muerte de la expertise, lo cual es propio de la época", concluyó.Las redes sociales son determinantes en las reglas de juegoEn lo relativo a los nuevos jugadores en el campo mediático, "nosotros sabemos perfectamente cuando estamos leyendo cualquier medio qué intereses están detrás de él, pero no sabemos para nada los intereses detrás del botón de ok cuando aceptamos las reglas y condiciones de una aplicación de red social", sostuvo Vyazmitinov. Este aspecto es absolutamente importante en la vida mediática de hoy, "porque en los últimos años las redes sociales se convirtieron en actores determinantes", añadió.En este marco, "estamos consintiendo con las redes sociales el poder que estamos entregando", afirmó. Con respecto a la situación de los medios RT y Sputnik, "en los últimos meses estamos siendo víctimas de varios actores", indicó. A modo de ejemplo, "en las redes sociales nuestros materiales están acompañados de un logo oficial que dice que somos medios controlados por el Estado ruso, siendo los únicos medios que tienen esta leyenda", concluyó el jefe del buró regional de la Agencia Sputnik.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, retomó su análisis sobre la significación de la cooperación internacional en el marco de los procesos de transición productiva.Seminario sobre las secuelas de la pandemiaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el Director Representante de la CAF en Uruguay, François Borit. Con él dialogamos sobre el seminario online en Uruguay que realizó la CAF, titulado "Los desafíos de la primera infancia en la pospandemia".

