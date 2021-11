https://mundo.sputniknews.com/20211120/este-sera-el-principal-blanco-del-sistema-ruso-s-550-1118464365.html

Este será el principal blanco del sistema ruso S-550

Este será el principal blanco del sistema ruso S-550

Fuentes en el complejo militar-industrial de Rusia compartieron con Sputnik cuál será el objetivo principal del S-550, el nuevo sistema de defensa antimisiles... 20.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-20T10:34+0000

2021-11-20T10:34+0000

2021-11-20T10:50+0000

defensa

rusia

eeuu

defensa antiaérea

🛡️ industria militar

s-500

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1118464497_0:100:1792:1108_1920x0_80_0_0_2bfeb36c4554bf3ea6888785e6a9a69d.jpg

El futuro sistema antimisiles móvil podrá derribar los vehículos espaciales no tripulados estadounidenses X-37, los cuales son supuestamente capaces de transportar ojivas nucleares, revelaron dos insiders cercanos al desarrollo.Según la persona con conocimiento de los detalles del proyecto, el sistema se utilizará, en particular, contra los drones espaciales estadounidenses X-37, así como las futuras unidades hipersónicas que se están desarrollando en varios países.Una segunda fuente coincidió en que este será el objetivo principal del S-550 y agregó que, "para interceptar tales objetivos, el S-550 incluirá un radar multifuncional de largo alcance capaz de detectar ojivas y objetos espaciales" a distancias extremadamente grandes.El interlocutor de Sputnik detalló que el S-550 será una modificación del S-500, pero con una capacidad especializada de interceptar objetivos balísticos y orbitales en distancias y altitudes muchas veces mayores que el actual sistema. Por otro lado, al contrario de su antecesor, el S-550 dejará de interceptar objetivos aerodinámicos aéreos, como aviones, helicópteros y drones.¿X-37, para fines científicos o militares?El pasado septiembre, Yan Nóvikov, director general del consorcio ruso Almaz-Antey —fabricante de los sistemas antiaéreos S-400 y S-500—, aseguró que EEUU estaría ensayando la tecnología para crear aparatos orbitales de combate, capaces de lanzar ataques disimulados desde el espacio. También señaló que los drones espaciales X-37 podrían cumplir las funciones de un vector (portador) de ojivas nucleares.Estos aparatos espaciales, el primero de los cuales fue lanzado en 2010, son capaces de maniobrar en el espacio y cambiar su órbita. Según los datos oficiales de las autoridades estadounidenses, el X-37 está destinado únicamente a fines científicos y de reconocimiento.La importante innovación del S-550En la actualidad, ambos Rusia y Estados Unidos cuentan con sistemas de defensa antimisiles especializados capaces de, con alta probabilidad, derribar ojivas de misiles balísticos intercontinentales. Estos dispositivos, sin embargo, son estacionarios. De momento, ningún país del mundo posee sistemas móviles de defensa contra misiles estratégicos con las capacidades que supuestamente tendrá el S-550.El desarrollo del sistema S-550 lo anunció por primera vez el pasado 9 de noviembre el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. El alto cargo, sin embargo, no reveló ningún detalle adicional sobre el sistema.

https://mundo.sputniknews.com/20190917/el-triunfo-de-la-defensa-antiaerea-rusa-los-sistemas-s-300-y-s-400-muestran-su-tremendo-potencial-1088711117.html

https://mundo.sputniknews.com/20211116/rusia-tilda-de-hipocritas-las-acusaciones-de-eeuu-de-crear-riesgos-en-el-espacio-1118282564.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, defensa antiaérea, 🛡️ industria militar, s-500