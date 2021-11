https://mundo.sputniknews.com/20211120/este-popular-condimento-podria-causar-danos-a-la-salud-1118464629.html

Este popular condimento podría causar daños a la salud

Muy consumido alrededor del globo, el chile es conocido por sus propiedades benéficas al organismo. Sin embargo, este condimento podría causar daños a la salud... 20.11.2021, Sputnik Mundo

El pimiento picante es un alimento rico en nutrientes, en particular, en vitaminas А, B y С, explica la nutricionista rusa Nadezhda Tsapkina a Sputnik.Estas vitaminas "aceleran la circulación sanguínea, esto minimiza el riesgo de aterosclerosis, normaliza el trabajo del sistema cardiovascular", apuntó la especialista.Además, subrayó la nutricionista, las sustancias presentes en el chile actúan sobre las membranas mucosas, lo que ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos.¡Ojo!Aunque el chile picante puede traer numerosos beneficios a la salud, Tsapkina puso de relieve que no todos los individuos deberían consumirlo. En particular, deben ejercer moderación o sencillamente evitar el consumo de ají aquellos que padecen enfermedades del tracto gastrointestinal.Al actuar sobre las membranas mucosas, este condimento puede irritarlas. Por esta razón, está contraindicado en caso de úlceras en el estómago y los intestinos. Tampoco deben consumirlos los que padecen arritmias e hipotensión, concluyó la nutricionista.

