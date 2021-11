https://mundo.sputniknews.com/20211120/espana-farsa-antirrusa-del-gobierno-inteligencia-guardia-civil-y-la-justicia-al-desnudo-1118439265.html

Conexiones del independentismo catalán con Moscú. Es lo que pide investigar un informe de una comisión creada en el Parlamento Europeo. Ocurre en momentos en... 20.11.2021, Sputnik Mundo

España: farsa antirrusa del Gobierno, Inteligencia, Guardia Civil y la Justicia, al desnudo España: farsa antirrusa del Gobierno, Inteligencia, Guardia Civil y la Justicia, al desnudo

'Conexión' MoscúAyuda memoria: el nuevo intento español de intrigar con la más reciente versión de la 'injerencia rusa' en Cataluña deviene de un artículo publicado el pasado mes de septiembre por el New York Times, que como ya es costumbre, no ha presentado argumento contrastado alguno. Entonces, el eurodiputado español Jordi Cañas del partido de origen catalán Ciudadanos, se autoproclamó denunciante e instigó al Parlamento Europeo a abrir una investigación.El más reciente capítulo de este culebrón refrito por el diario El Mundo, y cuyo guion hace aguas, dice que "la injerencia rusa en el proceso independentista catalán ha entrado en la agenda del Parlamento Europeo como una preocupante evidencia, en paralelo a las nuevas revelaciones periodísticas y las investigaciones de los servicios secretos occidentales sobre la estrategia de 'guerras híbridas' impulsada por Moscú para desestabilizar las democracias".El Mundo abunda que "así lo recoge el informe de la comisión creada para analizar las campañas de desinformación y la injerencia extranjera en la Unión Europea [INGE], presentado como ponente por la eurodiputada letona Sandra Kalniete después de más de un año de trabajo. Este advierte del riesgo que suponen los contactos entre dirigentes independentistas catalanes y oficiales rusos y pide, por tanto, reclama que sean investigados a fondo".La verdadEntonces el periódico El Confidencial entra en escena para desmontar el saniete de Kalniete. Y es que la publicación del medio estadounidense difundió a los 'implicados' con pelos y señales. Entre los señalados, había un tal Alexander Dimitrenko, empresario ruso afincado en Barcelona y a quien Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, consideraba un hombre presuntamente clave para que le abriese puertas en Rusia con altos contactos con algunas instancias que hacían prever que podría tener éxito en lograr apoyos internacionales para la independencia de Cataluña. Corría febrero de 2018.Llegamos al presente, cuando toda la presunta trama salió a la luz, y milagrosamente ninguna autoridad de España quiere tomarle declaraciones al 'implicado' Dimitrenko para que dé por buenas todas las presuntas revelaciones de injerencia rusa en Cataluña, y para que la justicia haga caer sobre él, todo su peso. Ante la negativa de las autoridades de España de tomarle declaraciones, El Confidencial le da la oportunidad de dar su versión.Según The New York Times, en ese viaje de febrero de 2018 Alay mantuvo una reunión con dos supuestos agentes de los servicios secretos: Artyom Lukyanov y Sergei Sumin. Dimitrenko aclara que en realidad, Lukyanov es hijo adoptivo de Vladislav Surkov, uno de los principales asesores de Vladimir Putin y es socio de Dimitrenko en la empresa AA Plus, con sede en Londres, dedicada al recobro de deudas. Debido a que es considerado una persona que podría ser objeto de atentado, lleva siempre un guardaespaldas: Sergei Sumin, excoronel del FSB".En esta entrevista, Dimitrenko desmiente absolutamente el informe de la UE: no hubo reunión entre Alay y Oleg Syromolotov, quien no era uno de los directivos de los servicios secretos rusos, tal como afirma el informe europeo: Syromolotov era viceministro de Asuntos Exteriores, aunque sí había sido el jefe de contrainteligencia de los servicios secretos.En resumen, Dimitrenko desmiente todo lo que dice el informe. Y lo que el diario El Mundo vende la noticia con el título "El Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña", es otra farsa propagandística: el Parlamento Europeo no constata nada.Por qué Dimitrenko no es llamado a declararEl analista internacional Juan Aguilar pondera la actitud de El Confidencial de hacer lo que ningún otro medio ha hecho en España: ir a la fuente. En este caso, Dimitrenko. El analista denuncia que esta noticia se ha ocultado en España.Las interrogantes lógicas que surgen es por qué la Guardia Civil de España, protagonista de los informes de la injerencia rusa, o la propia Justicia española, no llaman a declarar a Dimitrenko. Algo que habla muy mal de esas instituciones, pero que tiene su lógica, según Aguilar."Cómo van a llamar a declarar a alguien, que lo que va a testificar es algo que ellos ya saben que es mentira y Dimitrenko va a decir que es mentira. No pueden hacerlo, porque si no, 'se caería el edificio', toda la trama se mostraría falsa. Con lo cual lo único que se pueden hacer [las autoridades de España] es obviar a Dimitrenko, no llamarle a declarar, que no cuente nada, y ya está. Y si lo cuenta a la prensa, se le hace el vacío. Esto indica la falsedad de todo el asunto. ¿Por qué no le llaman? Porque el CNI [Centro Nacional de Inteligencia], o la Guardia Civil, o la instrucción judicial, ya saben lo que hay, […] ya saben que es todo una trama falsa. Y no van a llamar a alguien [a declarar] que lo que va a hacer es ratificar que es falso, porque a la mentira hay que mantenerla", advierte el analista.Otra interrogante que surge es cómo están de acuerdo en mantener esta farsa, tanto desde el Gobierno de España, como las fuerzas políticas de Cataluña. "Los catalanes porque intentan buscar apoyos en la UE; el Gobierno español porque tiene que seguir las directrices que se marcan desde la OTAN, en la cual hay que estar permanentemente con la monserga de la injerencia rusa en España, en Italia, en Francia con las elecciones, en Inglaterra con el Brexit, en EEUU con las elecciones, etc. Entonces, como hay que mantener la trama, no interesa que la verdad surja, que se abra camino".Respecto a toda esta situación, el analista reflexiona: "no sabes si cabrearte o reírte porque es muy patético. Estas son las realidades, luego está la fantasía animada de Bruselas", sentencia Juan Aguilar.

