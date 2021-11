https://mundo.sputniknews.com/20211120/el-lugar-donde-se-juega-el-futuro-de-la-paz-y-prosperidad-de-venezuela-1118466377.html

El lugar donde se juega el futuro de la paz y prosperidad de Venezuela

Conocí Táchira en el 2018, cuando cubrí para Sputnik la operación Centinela Soberano. El enorme despliegue de fuerzas militares y policiales hizo frente a uno... 20.11.2021, Sputnik Mundo

El líder de dicha operación fue Freddy Bernal, un policía de formación, nacido en San Cristóbal estado Táchira y que acompañó a Hugo Chávez, en la fundación de uno de los movimientos políticos más importantes que ha conocido la historia reciente del país suramericano.En aquel momento, atestigüé la grave situación socioeconómica que tenía lugar en la que, a juicio de los expertos, es la línea limítrofe más "viva" de toda Latinoamérica.Al contrabando de extracción de combustible, se le unía el de alimentos y la incursión permanente de paramilitares que controlaban amplias regiones del estado. Con un sistema de extorsión y secuestro que mantenía en zozobra a los ganaderos y comerciantes venezolanos, estaban dadas las condiciones para que esta fuese una puerta franca para la desestabilización del país entero. Dos años después, al volver a Táchira pude darme cuenta de que atrás quedaron los años más difíciles y conflictivos de esta región.Gobernar el caos"Antes de que llegáramos, Táchira lucía ingobernable. Era un territorio controlado por mafias criminales. Estaba en una situación precaria a nivel de servicios públicos y con una población que había perdido toda esperanza", explica Bernal en una entrevista que concede a Sputnik Mundo. Bernal recuerda que instalarse en dicha entidad fue un “mandato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”, para evitarle más sufrimiento al pueblo de la frontera.El líder político de esta región venezolana, hace balance sobre los obstáculos que tuvo que enfrentar. Apunta que el mayor de ellos fue el de cambiar la percepción sobre su labor.Los medios de difusión, ampliamente controlados por intereses económicos, ejercían presión para estigmatizarlo y poner a la población del Táchira en contra."A las mafias del narcotráfico colombiano, a las del contrabando de extracción, no les favorecía mi llegada. Era una amenaza para su modo de vida. Por tanto, se quiso convencer al tachirense de que Bernal era un peligro. Sí, soy una amenaza, pero para los paramilitares, para las bandas criminales, para el narcotráfico, para todos aquellos que quieran atentar contra la paz y la seguridad de Venezuela. Defenderé este país y la paz de cada hombre y mujer hasta el último día de mi vida", enfatiza.El actual protector del estado Táchira, recuerda que recuperar la gobernabilidad de la frontera, era solo el primer paso de una serie de condiciones a cumplir para lograr estabilizar la región y reconstruirla."Sin paz y sin seguridad, es muy difícil comenzar a generar cambios económicos y sociales. Además, Táchira ha sido muy golpeada porque fue elegida por Estados Unidos y la oligarquía colombiana como cabeza de playa para desestabilizar el gobierno venezolano. Por eso me dije, si este estado lo consideran algunos como el punto de partida para la guerra, lo voy a convertir en el punto de inicio para algo completamente distinto, será el ejemplo para la reconciliación nacional y para demostrar de que es posible un modelo económico de bienestar para todos, sobre la base de la paz y la seguridad", recalca.Una visión de largo plazoBernal expone que parte de su proyecto de sociedad y para la región, va más allá de los límites de su territorio. Considera que "ser frontera no es una calamidad" y que una "nueva Colombia" es parte fundamental para el resurgir económico de casi 80 millones de seres humanos que forman parte de ambos países.Admite sin reservas que espera que Gustavo Petro pueda ganar la presidencia de Colombia y con ello, comience un cambio positivo para los colombianos, pero también para las propias relaciones económicas y comerciales con Venezuela. A estos planes, Freddy Bernal le añade parte de la gestión que viene impulsando como protector. Considera que los esfuerzos que han hecho para abrir una ruta aérea a través del aeropuerto Santo Domingo y próximamente en la región de La Fría, va a conectar al Táchira con el resto del mundo."Será un aeropuerto internacional para el intercambio de mercancías. Llevaremos productos agropecuarios e industriales de nuestro estado a mercados globales. Convertiremos esta región en una zona turística vibrante que conectará el Norte de Santander con Táchira y de allí hacia Margarita y también a otros lugares del mundo. Los enemigos me acusan de promover una invasión de China y Rusia. Yo les respondo algo, sí quiero una invasión, pero de rublos, de yuanes, de inversión internacional, para el beneficio de nuestros pueblos. Ya el embajador de la India en Venezuela, Abhishek Singh, estuvo en Táchira hace unos días y comenzaremos a construir una relación comercial sólida entre ambas economías".Los planes son más ambiciosos, Bernal comenta que ha planteado la idea de crear un Banco de Desarrollo Regional que impulse la creación de una criptomoneda llamada "el andinito", que sirva para insertar la economía en una lógica más "local"."Nuestro estado presenta una potencialidad que se pierde de vista y que muy poca gente conoce. En nuestro subsuelo hay minerales como el carbón térmico, la fosforita y el yeso, cuyas reservas entre probadas y probables son de aproximadamente 100.00 millones de dólares. Es un caudal inmenso que puede llevar a convertirnos en una referencia económica de alcance mundial. Le pediré al presidente Nicolás Maduro que luego de las elecciones, me autorice a una gira internacional para buscar las inversiones que hacen falta para desarrollar este potencial".El ejemplo y la esperanzaPara Bernal, estos años de esfuerzo por cumplir con la misión encomendada por el presidente Maduro, han traído además otra serie de reflexiones. En una sociedad altamente polarizada y que ha vivido durante más de 20 años sometida a un discurso de odio y división social, era necesario emprender un camino de reconciliación sobre la base de "encontrar los puntos de vista que nos unen y no aquellos que nos alejan”."El recurso de aquellos que no quieren que Venezuela se convierta en un país próspero y feliz, es apelar al miedo y la división. Constantemente están persiguiendo, señalando. Aquí en Táchira, gente de todos los estratos sociales se cansaron de la confrontación, de que constantemente se les chantajee, se les persiga por querer la paz. La gente quiere que sus hijos e hijas que se fueron a otros países vuelvan y hagan una vida plena. Hemos logrado lo que nunca nadie había logrado en veinte años, sentamos en una misma mesa, alrededor de un mismo proyecto, a los obreros y los empresarios, a los chavistas y a los opositores, a quienes marcharon y a quienes no lo hicieron. Cuando logramos superar las diferencias iniciales, nos dimos cuenta de que todos y todas queremos lo mismo, una vida que valga la pena vivir", señala.Freddy Bernal aprovecha el final de la entrevista para darnos algunas recomendaciones sobre los últimos libros que se encuentra leyendo, en especial, una compilación sobre el futuro de la economía y el modelo planteado por China. También nos explica que no hay nada más poderoso para generar cambios que hablar con la verdad y desde el corazón. Antes de despedirnos reitera que se encuentra satisfecho por el trabajo hecho en lo que otrora fue uno de los estados más conflictivos de Venezuela."Creo que en Táchira estamos a punto de presenciar algo que muchos pensaron imposible y que, además, marcará la naturaleza y el tono de lo que ocurra en Venezuela en los próximos años. De triunfar aquí, le demostraríamos al resto del país que es posible superar los discursos de odio y división y de que es viable, y más que eso, necesario, avanzar en una estrategia de reconciliación nacional que deje atrás la confrontación. Somos un país sin igual, pacífico, lleno de potencialidades y de gente amable y cordial. Estamos llamados a la paz, a la prosperidad, a un futuro lleno de optimismo y esperanza. Ese es nuestro mensaje y destino".

