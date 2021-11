https://mundo.sputniknews.com/20211120/ecuador-busca-inversion-privada-por-19000-millones-de-dolares-para-su-sector-petrolero-1118461702.html

Ecuador busca inversión privada por 19.000 millones de dólares para su sector petrolero

Ecuador busca inversión privada por 19.000 millones de dólares para su sector petrolero

QUITO (Sputnik) — Ecuador tiene en carpeta un conjunto de proyectos del sector hidrocarburífero que suman unos 19.000 millones de dólares para los que espera... 20.11.2021, Sputnik Mundo

Entre los proyectos también está la ronda Intracampos II (pequeños campos ubicados entre campos grandes); la operación del campo Sacha, uno de los de mayor producción del país; Intracampos III, entre otros.Bermeo no descartó la convocatoria a una ronda petrolera para explorar por petróleo crudo en el suroriente del país, en campos ubicados en la frontera con Perú."Si las condiciones sociales nos permiten, porque todavía hay comunidades que se resisten, esa sola ronda va a demandar una altísima cantidad de dinero puesto que todavía no hay infraestructura, hay que desarrollar toda la zona", destacó Bermeo.En la zona suroriental del país se ha realizado muy poca actividad exploratoria; sin embargo, expertos creen que es una zona muy prospectiva.El desarrollo del suroriente, sin embargo debe enfrentarse a una férrea oposición de las comunidades indígenas, contrarias a las actividades extractivas en sus territorios o cerca de ellos.La convocatoria de esa ronda dependerá de los avances que se logren con las comunidades para obtener la licencia social.Bermeo también dijo que si el país encontraba apetito de inversionistas también se podría realizar una ronda para la construcción de una nueva refinería de alta conversión para obtener combustibles de calidad Euro 5.Según Bermeo, para captar la inversión privada el gobierno de Guillermo Lasso ofrece seguridad jurídica y transparencia.El ministro dijo que la caja fiscal no está en condiciones de realizar esas inversiones, por lo que llama a la empresa privada a hacerlo y a permitir así que el Estado enfrente grandes problemas como la desnutrición infantil.

