Crean un traje hecho de bigotes para concientizar sobre los problemas de salud masculina | Fotos

La marca australiana de ropa masculina Politix se asoció con la artista Pamela Kleeman-Passi para crear un traje con pelo de bigote masculino. El traje fue... 20.11.2021, Sputnik Mundo

"El trabajo de Kleemann-Passi explora el nexo entre el arte, el pelo y la ciencia médica, para utilizar el pelo del bigote y crear un tejido peludo único en su género (…) una combinación precisa y minuciosa de pelo de bigote y algodón, tejida y unida por una capa de tul. Se cortó el patrón y el jefe de diseño Paul Burden desarrolló un traje de una sola botonadura", escribió Politix a tiempo de compartir las fotografías.Pamela Kleeman-Passi tenía una razón muy especial para involucrarse en la creación del traje denominado Mo-Hair Suit, que incluso tiene botones de pelo de bigote, ya que su esposo falleció el 2016 de cáncer de próstata y colorrectal."A mi difunto marido le encantaban los trajes elegantes y a menudo se dejaba un impresionante bigote. La tela de este traje se hizo con los bigotes de muchos hombres, pero para mí, este es para él. Quiero que este traje desafíe, intrigue, divierta e inicie conversaciones difíciles. Así que, Mo Bro's, compruébalo. Hablen abiertamente. Y por favor, escuchen a su cuerpo ", señaló al explicar su participación.El traje de dos piezas, está hecho con pelo de bigote y algunas barbas, en una mezcla de marrón, jengibre y sal y pimienta. Según publica Politix, el traje está hecho con 80% de vello facial y el 100% de obra maestra.El pelo fue proporcionado gracias a un programa de reciclaje de cabello de peluquería que recolecta y recicla cabello de varios salones, pero a medida que se difundía el proyecto varias personas al azar comenzaron a enviarle a Pamela Kleeman-Passi paquetes con bigotes.A pesar de que este traje tiene un acabado especial para que no cause picazón en la piel, Mo-Hair no está a la venta, ya que es un modelo único que se realizó con un solo fin, el de concientizar sobre la salud de los hombres.

